AIIMS CRE Recruitment 2025: एम्स में ग्रुप-B और C के 1383 पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास से मास्टर्स वालों के लिए सुनहरा मौका

AIIMS CRE Recruitment 2025 Notification: आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-4) के तहत देशभर के विभिन्न एम्स और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थान/निकाय में ग्रुप-B और C के विभिन्न 1383 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 02 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर लास्ट डेट से अपने अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC - 3000 रुपये

SC, ST, EWS - 2,400 रुपये

PwBD - नि:शुल्क

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु विभिन्न पद अनुसार 35 से 50 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

CBT

स्किल टेस्ट

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

इस दिन आयोजित होगी CBT

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का आयोजन 22 से 24 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

