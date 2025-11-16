Advertisement
Hindi Newsनौकरी

AIIMS Recruitment 2025: एम्स में नॉन-फैकल्टी पदों पर भर्ती शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन

AIIMS Recruitment 2025 Vacancy: एम्स, गोरखपुर ने नॉन-फैकल्टी के विभिन्न 69 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 16, 2025, 01:47 PM IST
AIIMS Recruitment 2025 Notification: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), गोरखपुर ने नॉन-फैकल्टी के 69 अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 69 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • ट्यूटर/क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर - 02 पद

  • असिस्टेंट एडमिंस्ट्रेटिव ऑफिसर - 01 पद

  • जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर - 02 पद

  • स्टोर कीपर - 03 पद

  • जेआर. फिजियोथेरेपिस्ट - 01 पद

  • टेक्निकल असिस्टेंट (ENT) - 01 पद

  • ऑप्टोमेट्रिस्ट - 01 पद

  • टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) - 04 पद

  • टेक्नीशियन (रेडियोथेरेपी) - 01 पद

  • ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट  - 10 पद

  • जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट - 40 पद

  • फार्मासिस्ट - 01 पद

  • मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन - 01 पद 

  • मौर्रट्यूरी अटेंडेंट - 01 पद

आयु सीमा

  • ट्यूटर/क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर - 50 साल

  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर - 21 से 30 साल

  • जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर - 21 से 30 साल

  • स्टोर कीपर - 18 से 35 साल

  • जेआर. फिजियोथेरेपिस्ट - 21 से 30 साल

  • टेक्निकल असिस्टेंट (ENT) - 21 से 30 साल

  • ऑप्टोमेट्रिस्ट - 21 से 35 साल

  • टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) - 21 से 35 साल

  • टेक्नीशियन (रेडियोथेरेपी) - 21 से 35 साल

  • ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट  - 18 से 30 साल

  • जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट - 18 से 27 साल

  • फार्मासिस्ट - 18 से 27 साल

  • मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन - 18 से 30 साल

  • मौर्रट्यूरी अटेंडेंट - 18 से 30 साल

वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी 

  • ट्यूटर/क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर : पे लेवल -7 (7th CPC)

  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर : पे लेवल -7 (7th CPC)

  • जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • स्टोर कीपर : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • जेआर. फिजियोथेरेपिस्ट : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • टेक्निकल असिस्टेंट (ENT) : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • ऑप्टोमेट्रिस्ट : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • टेक्नीशियन (रेडियोथेरेपी) : पे लेवल -6 (7th CPC)

  • ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट : पे लेवल -5 (7th CPC)

  • जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट : पे लेवल -5 (7th CPC)

  • फार्मासिस्ट : पे लेवल -5 (7th CPC)

  • मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन : पे लेवल -4 (7th CPC)

  • मौर्रट्यूरी अटेंडेंट : पे लेवल -1 (7th CPC)

ये भी पढ़ें: AIIMS CRE Recruitment 2025: एम्स में ग्रुप-B और C के 1383 पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास से मास्टर्स वालों के लिए सुनहरा मौका

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल/OBC - 1,770 रुपये

  • SC/ST/EWS -  1,416 रुपये

  • PwBD - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है.  वहीं, योग्यता या भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: IMD Recruitment 2025: 30 से 50 साल वालों के लिए सुनहरा मौका! आईएमडी में 134 पदों पर निकली भर्ती, 1.23 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

AIIMS Recruitment 2025

