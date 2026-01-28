Advertisement
AIIMS Recruitment 2026: एम्स में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख+ मिलेगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2026: एम्स में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख+ मिलेगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2026 Vacancy: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने नई दिल्ली और पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (तमिलनाडु) में ग्रुप-A के विभिन्न नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:03 PM IST
AIIMS Recruitment 2026: एम्स में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख+ मिलेगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2026 Notification: देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. एम्स, नई दिल्ली और पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (तमिलनाडु) ने ग्रुप-A नॉन फैकल्टी के विभिन्न 19 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 19 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) एम्स, नई दिल्ली - 12 पद

  • एजुकेशनल मीडिया जनरलिस्ट एम्स, नई दिल्ली - 01 पद

  • रिसर्च ऑफिसर, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर - 04 पद 

  • वेटरनीटि असिस्टेंट सर्जन, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार MBBS/ PhD / B.Pharma / B.Tech / B.E / BVSC / M.Sc / D.Pharm की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार 30 और 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 20.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

  • GDMO & एजुकेशनल मीडिया जनरलिस्ट - अधिकतम आयु 30 साल 

  • रिसर्च ऑफिसर & वेटर्निटी असिस्टेंट सर्जन - अधिकतम आयु 35 साल 

आवेदन शुल्क 

  • जनरल / OBC - 3,000 रुपये 

  • SC / ST / EWS - 2,400 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन, कंप्यूट बेस्ड टेस्ट (CBT)

  • स्क्रीनिंग

  • डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा (DWT)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी मंथली सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार, पे लेवल (7th CPC) 10 और 11 के अनुसार, 56,100 से 2,08,700 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती और वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

