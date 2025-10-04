AIIMS Recruitment 2025: एम्स जम्मू में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन, 2.2 लाख तक होगी सैलरी

AIIMS Jammu Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) जम्मू ने ग्रुप-ए के 80 फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. जारी पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsjammu.edu.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

फैकल्टी के इन 80 पदों पर निकली वैकेंसी

प्रोफेसर - 24 पद

एडिशनल प्रोफेसर - 15 पद

एसोसिएट प्रोफेसर - 18 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर - 23 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के पास IMC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS या पद के अनुसार संबंधित डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

इतने सालों का अनुभव अनिवार्य

प्रोफेसर - 14 साल

एडिशनल प्रोफेसर - 10 साल

एसोसिएट प्रोफेसर - 06 साल

असिस्टेंट प्रोफेसर - 03 साल

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आधिकतम आयु 50 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 24 अक्टूबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार छूट दी जाएगी.

SC/ST - 05 साल

OBC - 03 साल

PwBD - 05 साल

सरकारी कर्मचारी*- 05 साल

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल/OBC - 3000 रुपये

EWS - 2400 रुपये

SC/ST - 2400 रुपये

PwBD - निशुल्क

इतनी होगी सैलरी

विभिन्न पदों पर चयनित उम्मीदवारों की सैलरी इस प्रकार होगी.

प्रोफेसर - 1,68,900 से 2,20,400 रुपये

एडिशनल प्रोफेसर - 1,48,200 से 2,11,400 रुपये

एसोसिएट प्रोफेसर - 1,38,300 से 2,09,200 रुपये

असिस्टेंट प्रोफेसर - 1,01,500 से 1,67,400 रुपये

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsjammu.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, जारी पदों के लिए जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें भी अपना सभी जरूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट डेट से पहले नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा. जिसमें- एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जाति प्रमाण पत्र, EWS/PwBD सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, NOC, आदि शामिल होगा.

पता

रजिस्ट्रार

शैक्षणिक ब्लॉक, 6वीं मंजिल,

ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विजयपुर,

जम्मू, 1841134

