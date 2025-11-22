Advertisement
AIIMS Recruitment 2025: 45 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 172 पदों पर भर्ती, बिना देरी करें आवेदन

AIIMS Recruitment 2025 Vacancy: एम्स, कल्याणी ने सीनियर रेजिडेंट के कुल 172 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimskalyani.edu.in पर जाकर 15 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:40 PM IST
AIIMS Recruitment 2025 Notification: अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. एम्स, कल्याणी ने सीनियर रेजिडेंट के कुल 172 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं. वे आधिकारिक वेबसाइट aiimskalyani.edu.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार MD/MS/DNB/M.Sc./M. biotech/M.Stat. PhD/MBBS/DM/MCh की डिग्री होनी चाहिए. 

इन दिन होगी वॉक-इन-इंटरव्यू
एम्स कल्याणी की ओर सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 26 और 27 दिसंबर, 2025 को सुबह 9 बजे किया जाएगा. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 15,600 से 39,100 रुपये प्रति महीने होगी. इसी के साथ उन्हें GP-6,600 रुपये और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे.

आयु सीमा 
उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल, OBC, EWS - 1000 रुपये 

  • SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimskalyani.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

