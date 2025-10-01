Advertisement
नौकरी

AIIMS Recruitment 2025: एम्स नागपुर में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

AIIMS Nagpur Recruitment 2025: एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न 73 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:47 PM IST
AIIMS Recruitment 2025: एम्स नागपुर में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

AIIMS Nagpur Senior Resident Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न 73 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

कैटेगरी वाइज इन 73 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • सामान्य वर्ग - 20 पद 

  • OBC - 23 पद

  • SC - 14 पद 

  • ST - 08 पद

  • EWS - 08 पद

इतनी होगी जारी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी  67,700 रुपये प्रति महीने होगी. 

आयु सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 14 अक्टूबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में ग्रुप-C के 194 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए सैलरी

आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • सामान्य, OBC, EWS -  500 रुपये 

  • SC, ST - 250 रुपये 

  • PwBD - निशुल्क

चयन प्रक्रिया
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MS (मास्टर ऑफ सर्जरी) या MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, योग्यता या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: Railway Recruitment 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर समेत 2570 पदों पर निकली नई वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

AIIMS Nagpur Recruitment 2025

;