AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी, 16 मार्च है लास्ट डेट

एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका आया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने NORCET 10 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार 16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए देशभर के कई एम्स और सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर के पद भरे जाएंगे. बता दें, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चयन दो चरण की परीक्षा के जरिए होगा.
एम्स दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET) 10 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं. देशभर के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. यह उनके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है.
आवेदन की तारीख और परीक्षा शेड्यूल
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है. इस भर्ती में 2 चरण की परीक्षा होगी. पहला एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरा एग्जाम 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा.
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM डिप्लोमा किया हो. उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए.
कितने पदों पर भर्ती
इस बार NORCET 10 के जरिए कुल 2551 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये पद देशभर के कई एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में हैं, जैसे एम्स दिल्ली, भोपाल, गोरखपुर, पटना, रायबरेली, भुवनेश्वर, नागपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, मदुरई, और अन्य संस्थान जैसे JIPMER, ESIC और सफदरजंग अस्पताल आदि शामिल हैं.
कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयन दो चरण में होगा. पहले चरण में प्रीलिम्स परीक्षा होगी और उसके बाद मेन्स परीक्षा ली जाएगी. प्रीलिम्स परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल के चार विकल्प होंगे. परीक्षा का समय 90 मिनट रहेगा. गलत जवाब देने पर 1/3 नंबर काटे जाएंगे. पेपर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा और हर सेक्शन के लिए अलग समय तय होगा.
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए. आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कत हो सकती है. साथ ही परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि दोनों चरणों में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके.
