Advertisement
trendingNow13122855
Hindi NewsनौकरीAIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी, 16 मार्च है लास्ट डेट

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी, 16 मार्च है लास्ट डेट

एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका आया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने NORCET 10 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार 16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए देशभर के कई एम्स और सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर के पद भरे जाएंगे. बता दें, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चयन दो चरण की परीक्षा के जरिए होगा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी, 16 मार्च है लास्ट डेट

एम्स दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET) 10 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं. देशभर के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. यह उनके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है.

आवेदन की तारीख और परीक्षा शेड्यूल
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है. इस भर्ती में 2 चरण की परीक्षा होगी. पहला एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरा एग्जाम 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM डिप्लोमा किया हो. उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने पदों पर भर्ती
इस बार NORCET 10 के जरिए कुल 2551 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये पद देशभर के कई एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में हैं, जैसे एम्स दिल्ली, भोपाल, गोरखपुर, पटना, रायबरेली, भुवनेश्वर, नागपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, मदुरई, और अन्य संस्थान जैसे JIPMER, ESIC और सफदरजंग अस्पताल आदि शामिल हैं.

कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयन दो चरण में होगा. पहले चरण में प्रीलिम्स परीक्षा होगी और उसके बाद मेन्स परीक्षा ली जाएगी. प्रीलिम्स परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल के चार विकल्प होंगे. परीक्षा का समय 90 मिनट रहेगा. गलत जवाब देने पर 1/3 नंबर काटे जाएंगे. पेपर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा और हर सेक्शन के लिए अलग समय तय होगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए. आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कत हो सकती है. साथ ही परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि दोनों चरणों में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके.

यह भी पढ़ें: बिना लिखित परीक्षा SBI में नौकरी! 116 पदों पर इंटरव्यू से सीधी भर्ती, 15 मार्च है लास्ट डेट, ऐसे करें आवेदन

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Aiims norcet 10

Trending news

सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति