AIIMS Recruitment 2025: 45 साल वालों के लिए सुनहरा अवसर! सीनियर रेजिडेंट पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2025 Vacancy: एम्स, पटना ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न 117 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimspatna.edu.in पर जाकर 16 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:15 PM IST
AIIMS Recruitment 2025 Notification: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. एम्स, पटना ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न 117 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimspatna.edu.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 117 पदों पर निकली वैकेंसी

  • अनेस्थिसियोलॉजी - 11* पद

  • एनाटॉमी - 02 पद

  • बायोकेमिस्ट्री - 01 पद

  • CTVS - 03 पद

  • क्लिनिकल हेमेटोलॉजी - 05 पद

  • कंम्यूनिटी & फैमली मेडिसिन (CFM) - 03 पद

  • डेंटिस्ट - 01 पद

  • डर्मेटोलॉजी - 03 पद

  • इमरजेंसी मेडिसिन - 02 पद

  • ENT - 03 पद

  • फोरेंसिक मेडिसिन & टॉक्सिकोलॉजी - 05 पद

  • जनरल मेडिसिन - 16* पद

  • जनरल सर्जरी - 14* पद

  • हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन - 01 पद

  • माइक्रोबायोलॉजी - 02 पद

  • नियोनेटोलॉजी - 03 पद

  • न्यूक्लियर मेडिसिन - 02 पद

  • ऑब्सटेट्रिक्स & गायनेकोलॉजी - 03 पद

  • ऑपथैल्मोलॉजी - 07* पद

  • ओर्थोपेडिक्स - 02 पद

  • पेडियाट्रिक्स - 06 पद

  • पैथोलॉजी/लैब मेडिसिन - 06* पद

  • फार्माकोलॉजी - 02 पद

  • फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन - 02 पद

  • साइकेट्री - 01 पद

  • रेडियोडायगनोसिस - 03 पद

  • रेडिएशन ऑन्कोलॉजी - 06 पद

  • ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन & ब्लड बैंक - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से MD/MS/DNB/DM/M.Ch या समकक्ष डिग्री और पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 10.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

  • SC/ST - 05 साल

  • OBC - 03 साल

  • PwBD - 10 साल

 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 67,700 रुपये प्रति महीने होगी. 

आवेदन शुल्क

  • जनरल/OBC - 1500 रुपये  

  • SC/ST/EWS - 1200 रुपये

  • एक्स-सर्विसमैन/महिला/PwBD - नि:शुल्क 

इस दिन होगी परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी, 2026 को किया जाएगा और रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर 27 जनवरी, 2026 को जारी कर दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • इंटरव्यू

  • मेरिट लिस्ट 

ऐसे करें आवेदन:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimspatna.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

