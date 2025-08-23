AIIMS Recruitment 2025: एम्स में फैकल्टी के 116 पदों पर निकली भर्ती, 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 2 लाख से ज्यादा तक होगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2025 Notification: मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों और कॉलेजों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (AIIMS), नागपुर में कई पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. एम्स नागपुर में फैकल्टी के 116 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.

इन 116 पदों पर निकली भर्ती

प्रोफेसर - 10 पद

एडिशनल प्रोफेसर - 09 पद

एसोसिएट प्रोफेसर - 15 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर - 82 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 58 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

SC/ST - 5 साल

OBC - 3 साल

PWD(OPH) - 05 साल

सरकारी कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी - 05 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, दिव्यांगजन और रिटायर्ड फैकल्टी को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

जनरल/OBC/EWS - 2000 रुपए

SC/ST - 500 रुपए

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

इतनी होगी सैलरी

प्रोफेसर - 1,68,900 से 2,20,400 रुपए प्रति महीने

एडिशनल प्रोफेसर - 1,48,200 से 2,11,400 रुपए प्रति महीने

एसोसिएट प्रोफेसर - 1,38,300 से 2,09,200 रुपए प्रति महीने

असिस्टेंट प्रोफेसर - 1,01,500 से 1,67,400 रुपए प्रति महीने

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट टैब पर जाएं, फिर वैकेंसी ऑप्शन पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट करें दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

