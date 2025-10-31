AIIMS Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के 149 पदों पर निकली वैकेंसी, 45 साल तक की उम्र वालों की होगी सीधी भर्ती, तुरंत करें आवेदन

AIIMS Recruitment 2025 Notification: भारत के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों और कॉलेजों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में सरकारी नौकरी करने की

इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. एम्स, रायबरेली ने सीनियर रेजिडेंट के कुल 149 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsrbl.edu.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MD, MS, DNB या MDS की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट का सेंट्रल/स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी लेवल-11 के अनुसार 67,700 रुपए प्रति महीने होगी. इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

इस दिन होगी वॉक इन इंटरव्यू

वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन एम्स रायबरेली में 3, 14 और 28 नवंबर 2025 को किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को 10 बजे रिपोर्ट करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsrbl.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंग पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. वहीं, अगर आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप ऑफिशियल ईमेल आईडी recruitment.aiimsrbl@gmail.com और 0535-2704415 पर संपर्क कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

