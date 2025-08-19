AIIMS Recruitment 2025: एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें अप्लाई, आज आखिरी तारीख

AIIMS Recruitment Vacancy 2025: एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो शाम 5 बजे से पहले आवेदन कर दें.
AIIMS Recruitment 2025 Notification: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज यानी 19 अगस्त, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर दें, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.
कैटेगरी वाइज इतने पदों पर निकली भर्ती
जनरल - 33 पद
OBC - 31 पद
SC - 19 पद
ST - 11 पद
EWS - 14 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है. इसी के के साथ कैंडिडेट्स का NMC/MCI/MMC/DCI स्टेट रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
आयु सीमा
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा. जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क में भुगतान करना होगा. वहीं, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे और PWD वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.
इतनी होगी सैलरी
जारी पद पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 11 के अनुसार, 67,700 रुपए प्रति महीने होगी. वहीं, इसके साथ अन्य भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाएं.
होमपेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर जाएं और वहां वैकेंसी ऑप्शन पर क्लिक करें
एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
फिर आपके सामने एक फॉर्म खिलेगा.
फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइड में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
