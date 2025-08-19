AIIMS Recruitment 2025: एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें अप्लाई, आज आखिरी तारीख
Advertisement
trendingNow12887531
Hindi Newsनौकरी

AIIMS Recruitment 2025: एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें अप्लाई, आज आखिरी तारीख

AIIMS Recruitment Vacancy 2025: एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो शाम 5 बजे से पहले आवेदन कर दें. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIIMS Recruitment 2025: एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें अप्लाई, आज आखिरी तारीख

AIIMS Recruitment 2025 Notification: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज यानी 19 अगस्त, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट  aiimsnagpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर दें, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

कैटेगरी वाइज इतने पदों पर निकली भर्ती 

  • जनरल - 33 पद

  • OBC - 31 पद

  • SC - 19 पद

  • ST - 11 पद

  • EWS - 14 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है. इसी के के साथ कैंडिडेट्स का NMC/MCI/MMC/DCI स्टेट रजिस्ट्रेशन जरूरी है. 

आयु सीमा
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा. जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क में भुगतान करना होगा. वहीं, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे और PWD वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. 

RITES में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन 

इतनी होगी सैलरी 
जारी पद पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 11 के अनुसार, 67,700 रुपए प्रति महीने होगी. वहीं, इसके साथ अन्य भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर जाएं और वहां वैकेंसी ऑप्शन पर क्लिक करें

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर आपके सामने एक फॉर्म खिलेगा. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइड में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी...

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

AIIMS Recruitment 2025

Trending news

India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;