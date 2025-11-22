AIIMS SRD-CET 2026: एम्स में 672 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन, 13 दिसंबर को होगा एग्जाम, जानिए कितनी होगी सैलरी

AIIMS SRD-CET 2026 Notification: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह खबर काम की है. एम्स नई दिल्ली ने सीनियर रेजिडेंट/डिमॉन्स्ट्रेटर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (SRD-CET) जनवरी 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर, 2025 से शुरू कर दी है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर के कुल 672 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर लास्ट डेट 04 दिसंबर, 2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

AIIMS SRD-CET 2026 के लिए एडमिट कार्ड 10 दिसंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

AIIMS SRD-CET 2026 के लिखित परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगा. वहीं, आवेदन करने वालों का फाइनल रिजल्ट 28 फरवरी, 2026 से पहले जारी किए जाएंगे.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार MD/MS/DNB/MDS/DM/MCh/Ph.D./M.Sc. की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC - 3000 रुपए

SC, ST, EWS - 2400 रुपए

PwBD - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 67,700 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

