AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
Advertisement
trendingNow12877308
Hindi Newsनौकरी

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

AAI Junior Executive Vacancy 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) के विभिन्न 976 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

AAI Junior Executive Recruitment 2025: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) की परीक्षा पास कर जो युवा आगे सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) के विभिन्न 976 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होने वाली है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे. 

इन पदों पर निकली भर्ती- 

  • जूनियर कार्यकारी (वास्तुकला) - 11 पद

  • जूनियर कार्यकारी (इंजीनियरिंग-सिविल) - 199 पद 

  • जूनियर कार्यकारी (इंजीनियरिंग-विद्युत) - 208 पद 

  • जूनियर कार्यकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 527 पद

  • जूनियर कार्यकारी (सूचना प्रौद्योगिकी) - 31 पद 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ जारी पद के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट गेट 2023, 2024 या 2025 पास होने चाहिए. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, SC, ST, OBC और आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों के आयु की गणना 27 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. 

आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसमें-  SC, ST, OBC, EWS, PWD, महिलाएं और अन्य आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवार सहित एएआई में एक साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा. 

IBPS PO PET एडमिट कार्ट जारी, यहां ibps.in से करें डाउनलोड

ऐसे करें आवेदन-
जो उम्मीदवार एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव होने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइट में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • लास्ट में फॉर्म चेक करने के बाद उसमें सबमिट कर दें.

  • अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

ऐसे होगा चयन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जाएगा. चयन प्रक्रिया और योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद चेक कर सकते हैं. 

RRB ने जारी किया पैरामेडिकल का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

About the Author
author img
दीपा मिश्रा

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

AAI Recruitment 2025

Trending news

60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
;