AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

AAI Junior Executive Recruitment 2025: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) की परीक्षा पास कर जो युवा आगे सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) के विभिन्न 976 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होने वाली है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे.

इन पदों पर निकली भर्ती-

जूनियर कार्यकारी (वास्तुकला) - 11 पद

जूनियर कार्यकारी (इंजीनियरिंग-सिविल) - 199 पद

जूनियर कार्यकारी (इंजीनियरिंग-विद्युत) - 208 पद

जूनियर कार्यकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 527 पद

जूनियर कार्यकारी (सूचना प्रौद्योगिकी) - 31 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ जारी पद के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट गेट 2023, 2024 या 2025 पास होने चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, SC, ST, OBC और आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों के आयु की गणना 27 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसमें- SC, ST, OBC, EWS, PWD, महिलाएं और अन्य आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवार सहित एएआई में एक साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

ऐसे करें आवेदन-

जो उम्मीदवार एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव होने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

लास्ट में फॉर्म चेक करने के बाद उसमें सबमिट कर दें.

अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

ऐसे होगा चयन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जाएगा. चयन प्रक्रिया और योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद चेक कर सकते हैं.

