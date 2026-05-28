Trending Jobs: गजब की नौकरियां: काम अजीब, कमाई गजब! जानें शॉपिंग बडी से लेकर दुखड़ा सुनने तक वाली जॉब्स

Unique Jobs in India: आप शॉपिंग कीजिए हम सामान उठा लेंगे या आपके साथ शॉपिंग पर जहां जाना है वहां चले जाएंगे, ऐसा कहना वाला कोई मिल जाए ये ज्यादातर हर महिला चाहती है. आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ऐसा कहने वाले अब आपके लिए उपलब्ध हैं. दरअसल, मार्केट में एक नई तरह की नौकरी आई है जिसे आपके लिए करने के लिए एक शख्स तैयार है. शॉपिंग बडी बनने से लेकर आपके सामानों को उठाने तक के लिए आपको अपना कैरी मैन मिल सकता है. पिछले कुछ दिनों से एक नौकरी चर्चाओं में है जो शॉपिंग बडी के नाम से जानी जा रही है. जबकि, कुछ और भी नौकरियां है जो ट्रेंड में हैं लेकिन उनका काम जानकर आप भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ सकते हैं. आज हम आपके लिए कुछ अजीबो गरीब नौकरियां लेकर आए हैं जिसे जानकर बिजनेस आइडिया सोचने वाले की तारीफ करते नहीं थकेंगे.

शॉपिंग पर साथ जाने वाली नौकरी

भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई व्यस्त है और समय निकलने पर शॉपिंग पर जाने का अगर सोचा जाए तो साथ में किसे लेकर जाएं, ये एक बड़ा टास्क बन जाता है. वीकेंड में सभी को आराम करना पसंद होता है या फिर घूमना-फिरना पसंद करते हैं, अगर पार्टनर को शॉपिंग पर जाने के लिए कहा जाए तो वो खुद जाने की बजाय हाथ में पैसा थमा देना ज्यादा बेहतर समझते हैं. ऐसी स्थिति में आपके मूड को खराब करने की बजाए कैरी मैन काम का साबित हो सकता है. दरअसल, इंटरनेट पर CarryMen ट्रेंड कर रहा है जो कि एक नया डिजिटल स्टार्टअप है. दिल्ली के लाजपत नगर, सरोजिनी जैसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में शॉपिंग के लिए आपका सामान उठाने वाला सिर्फ 149 रुपये प्रति घंटे से मिल सकता है. अपनी जरूरत के अनुसार 1, 2, 3 या 4 घंटे का पैकेज लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं. हेल्पर की मदद से शॉपिंग करना आसान हो सकेगा और लंबी लाइन में लगने से लेकर भारी सामान भी उठाने का काम करेगा.

दुखड़ा सुनने वाली नौकरी

अगर आप अकेला महसूस करते हैं और किसी की तलाश है जो आपके दुखों को सुन सके और उस पर रिएक्ट भी करे, अब इसके लिए भी लोग उपलब्ध हैं. इंटरनेट पर अंकित राय नामक शख्स का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक बोर्ड देखा जा सकता है. अंकित ने अपने शहर के एक पार्क में बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें लिखा है कि लोगों का दुख सुनने के लिए रेट कार्ड तैयार किया है. छोटा-मोटा दुखड़ा सुनने के लिए 250 रुपये, बड़ा दुख सुनाने के लिए 500 रुपये, दुखड़ा सुनने और साथ में रोने के लिए 1000 रुपये है. इस तरह के बिजनेस आइडिया से काफी लोग इंप्रेस भी हैं.

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गाय चराने की नौकरी

सोशल मीडिया पर एक नौकरी और काफी चर्चाओं में है जो गाय चराने की है. दरअसल, राजस्थान सरकार ने गांव ग्वाला योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य गायों को चराने की प्रथा को फिर से जिंदा करने का है. ग्वाला सुबह के समय गांव के लोगों के घरों से गायों को लेगा और फिर पूरे दिन चरागाह में चराएगा. इसके बाद शाम के समय गाय को वापस घरों तक पहुंचाएगा. इस योजना के तहत शुरुआत में 70 गायों की देखरेख के लिए एक ग्वाला रखा जाएगा और उसके लिए उन्हें 10 हजार रुपये प्रति महीना सैलरी दी जाएगी. इस रकम को सरकारी फंड से नहीं बल्कि गांव के दानदाताओं के सहयोग से जुटा कर दिया जाएगा.

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