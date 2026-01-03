बिना डिग्री वालों के लिए विदेश में नौकरी! अमेरिका में ये हैं लाखों रुपये के पैकेज वाली 7 नौकरियां

Advertisement
Jobs without Degree: अमेरिका में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो डिग्री की जरूरत नहीं है. ऐसी 7 नौकरियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है. हालांकि, कुछ नौकरी के लिए अनुभव का होना जरूरी होगा. आइए बिना डिग्री वाली 7 नौकरियां जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:37 PM IST
Jobs without Degree: विदेश जाकर सिर्फ पढ़ाई करना ही हर किसी का सपना नहीं होता है बल्कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे देशों में जाकर मोटी कमाई करना चाहते हैं. अपने घर को चलाने के लिए विदेश में नौकरी करने के लिए जानते हैं या जानना चाहते हैं. हालांकि, डिग्री के सामने कुछ लोगों के लिए विदेश में नौकरी पाने का सपना, सिर्फ एक सपने की तरह ही रह जाता है. किसी तरह की योग्यता न होने पर वो मनचाही नौकरी हासिल करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं. अगर आप उनमें से हैं जो दूसरे देश जाकर मोटी कमाई करना चाहते हैं लेकिन डिग्री नहीं है तो चिंता न करें. आज हम आपको ऐसी 7 नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिका में तगड़े पैकेज के साथ ऑफर किया जाता है. बिना डिग्री के आप अमेरिका में लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

अमेरिका में बिना डिग्री के लगने वाली 7 नौकरियां

1. परिवहन, भंडारण और वितरण मैनेजर (Transportation, Storage and Distribution Manager):- अमेरिका में इस नौकरी के लिए 91.64 लाख रुपये तक का पैकेज ऑफर किया जाता है.

2. विमान और एवियोनिक्स उपकरण मैकेनिक (Aircraft and Avionics Equipment Mechanics):- यूएस में इसकी नौकरी में 71.10 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया जाता है.

3. रेल इंजन ड्राइवर (Locomotive Driver)):- इस नौकरी के लिए अमेरिका में 67.92 लाख रुपये तक सैलरी पैकेज होता है.

4. थोक और विनिर्माण बिक्री प्रतिनिधि (Wholesale and Manufacturing Sales Representatives): अमेरिका में इस नौकरी के लिए 66.57 लाख रुपये तक पैकेज ऑफर किया जाता है.

5. जल परिवहन कर्मचारी (Water Transport Workers):- यूएस में 59.73 लाख रुपये के सैलरी पैकेज वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं.

6. शेफ और हेड कुक (Chef and Head Cook):- अमेरिका में 54.79 लाख रुपये सैलरी पैकेज के साथ नौकरी हासिल कर सकते हैं.

7. फूड सर्विस मैनेजर (Food Service Manager):- 58.67 लाख रुपये के सैलरी पैकेज के साथ नौकरी मिल सकती है.

नौकरी करने के लिए अगर आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो ऊपर बताई गई नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, अनुभव और अन्य योग्यता की मांग हो सकती है.

