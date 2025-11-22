Sarkari Naukri: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी! इस कोर्ट में क्लर्क के 60 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

Amritsar District Court Recruitment 2025: कोर्ट में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अमृतसर डिस्ट्रिक्ट & सेशन जज कोर्ट में क्लर्क के 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 06 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे ऑफलाइन मोड में लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से B.A.या B.Sc. की डिग्री संबंधित पद अनुसार होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का भी अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 29,200 रुपए प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट amritsar.dcourts.gov.in पर जाएं.

वहां से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन से फॉर्म डाउनलोड करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें.

इसके बाद फॉर्म को नीचे दिए गए पते पर डाक कर दें.

आवेदन भेजने का पता

द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स

अजनाला रोड, अमृतसर

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

