AMU Recruitment 2025: आखिरी मौका! अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकली भर्ती के लिए जल्दी करें आवेदन, जानें Apply प्रोसेस

AMU Assistant Professor Recruitment 2025: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रोसेस चालू है. अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आइए इसका ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.
AMU Assistant Professor Recruitment 2025: क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी तलाश रहे हैं? एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो सरकारी हो और अच्छी-खास सैलरी भी मिल जाए? अगर हां, तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग विभाग में पद में भर्ती निकाली है. AMU ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन फैकल्टी में भर्ती निकाली है. आइए जानते हैं कि कितने पदों पर भर्ती की जा रही है, योग्यता क्या चाहिए और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं?
इन विभाग और पद में भर्ती खाली
कब तक आवेदन कर सकते हैं?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए 17 सितंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका है लेकिन आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को 3 अक्टूबर 2025 तक भेज सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 500 रुपये है. जबकि, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फीस माफ है.
क्या योग्यता चाहिए?
AMU Recruitment 2025: आवेदन प्रोसेस क्या है?
क्या चयन प्रक्रिया और कितनी होगी सैलरी?
शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी की बात करें तो इस पद पर पे लेवल AL-10 के तहत 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक हर महीने सैलरी मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
