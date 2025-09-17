AMU Recruitment 2025: आखिरी मौका! अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकली भर्ती के लिए जल्दी करें आवेदन, जानें Apply प्रोसेस

AMU Assistant Professor Recruitment 2025: क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी तलाश रहे हैं? एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो सरकारी हो और अच्छी-खास सैलरी भी मिल जाए? अगर हां, तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग विभाग में पद में भर्ती निकाली है. AMU ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन फैकल्टी में भर्ती निकाली है. आइए जानते हैं कि कितने पदों पर भर्ती की जा रही है, योग्यता क्या चाहिए और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं?

इन विभाग और पद में भर्ती खाली

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी- 01

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी- 01

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोडायग्नोसिस- 02

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी- 03

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी- 01

असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन- 01

कब तक आवेदन कर सकते हैं?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए 17 सितंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका है लेकिन आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को 3 अक्टूबर 2025 तक भेज सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 500 रुपये है. जबकि, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फीस माफ है.

क्या योग्यता चाहिए?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MS/MD/DNB की डिग्री जरूरी

सीनियर रेजिडेंट के पद पर 1 साल का टीचिंग अनुभव

NET या SLET या SET आदि में क्वालीफाई होना जरूरी

AMU Recruitment 2025: आवेदन प्रोसेस क्या है?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.amuregistrar.com पर जाएं. यहां भर्ती के लिए ‘Apply Online’ लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. सभी डिटेल्स जो मांगी जाएं उस ध्यान से भर दें और आगे का प्रोसेस अपनाएं. शैक्षिक योग्यता, पद, अनुभव समेत अन्य जानकारी देने के बाद दस्तावेज अपलोड करें. तस्वीर, सिग्नेचर और मांगे जा रहे अन्य डॉक्यूमेंट्स का स्कैन अपलोड करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद सबमिट का बटन दबा दें. कन्फर्मेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और पीडीएफ डाउनलोड करें.

क्या चयन प्रक्रिया और कितनी होगी सैलरी?

शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी की बात करें तो इस पद पर पे लेवल AL-10 के तहत 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक हर महीने सैलरी मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

