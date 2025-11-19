Anganwadi Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए बंपर भर्ती, महिलाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी; आंगनवाड़ी में 6000+ वैकेंसी

Anganwadi Bharti 2025: क्या आप एक महिला हैं और नौकरी की तलाश कर रही हैं? तो आपके पास एक सुनहरा मौका आंगनवाड़ी के साथ जुड़ने का है. सामाजिक सुरक्षा एंव बाल विकास विभाग (SSWCD) ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए भर्ती की जानकारी दी है. पंजाब आंगनवाड़ी में 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. वर्कर और हेल्पर पद के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 19 नवंबर 2025 से हो गई है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर 10 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए किन योग्यता वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी में नौकरी मिल सकती है और आवेदन शुल्क कितना होगा?

Anganwadi Bharti 2025: किन योग्यता की जरूरत?

आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है.

आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है.

कितना चुकाना होगा शुल्क?

Add Zee News as a Preferred Source

आंगनवाड़ी वर्कर पद के लिए आवेदन करने वाले सामान्य उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क चुकाना होगा. हेल्पर पद के लिए एप्लिकेशन फीस 300 रुपये है. जबकि, वर्कर पद के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और हेल्पर पद के लिए अनारक्षित वर्गों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- sswcd.punjab.gov.in पर जाएं. होम पेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें भर्ती के बारे में जानकारी होगी. आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए आवेदन पत्र खुलेगा. आवेदन पत्र में मांगी जा रही जानकारियों को दर्ज कर दें. अपना नाम, फोन नंबर समेत ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करें. रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा उस दर्ज कर दें. एक बार फिर लॉगिन करें और सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ लें. इसके बाद अपना आंगनवाड़ी सेंटर कोड दर्ज करें. आवेदन पत्र में फोन नंबर, नाम, लेटेस्ट फोटो जैसी जानकारी को दर्ज करें. फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें. आखिर में फॉर्म को भी जमा कर दें और उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें कि इस आंगनवाड़ी भर्ती में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. योग्य और इच्छुक महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Railway Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका! 1700+ पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन का तरीका