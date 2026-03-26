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Hindi NewsनौकरीAP Constable Vacancy 2026: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, 950+ भर्तियां; सैलरी 70 हजार रुपये के करीब

AP Constable Vacancy 2026: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, 950+ भर्तियां; सैलरी 70 हजार रुपये के करीब

APSSB Constable Recruitment 2026: सिर्फ कक्षा 10वीं तक पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी सरकारी नौकरियां है. अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (APSSB) ईटानगर ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है. आइए जानते हैं कि करीब 70000 की नौकरी पाने के लिए क्या करना होगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:24 PM IST
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APSSB Constable Vacancy 2026
APSSB Constable Vacancy 2026

APSSB Constable Vacancy 2026: अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (APSSB) ईटानगर द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे युवा जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है वो इस भर्ती के तहत आवेदन करने का सोच सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. फायरमैन, कॉन्स्टेबल, स्पेशल टाइगर गार्ड जैसे पदों पर भर्तियां निकली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा कब कराई जाएगी? कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं? आइए इससे संबंधित पूरी डिटेल्स जानते हैं.

APSSB Constable Bharti 2026: कब से कब तक आवेदन का मौका?

अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड द्वारा कुल 984 पदों पर भर्ती निकाली गई है. कॉन्स्टेबल, फायरमैन, स्पेशल टाइगर गार्ड जैसे पद खाली है जिसकी रिक्तियां के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 23 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 अप्रैल 2026 को शाम 3 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

APSSB Constable Recruitment 2026: कब होगी लिखित परीक्षा?

अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड द्वारा कुल 984 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 मई 2026 को किया जाएगा. जबकि, 25 मई 2026 को PST, PET और ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है. परीक्षा के रिजल्ट के बाद सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा.

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APSSB Constable Recruitment: कहां से करें आवेदन?

अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट apssb.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2026 है. अनारक्षित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 200 रुपये चुकाना होगा. जबकि, अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये है. लेवल-03 के तहत सैलरी दी जाएगी. चयनित उम्मीदवार को 21700 रुपये से 69100 रुपये तक के बीच प्रति माह सैलरी की जॉब हासिल हो सकती है.

APSSB Constable Vacancy: कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले APSSB की ऑफिशियल वेबसाइट apssb.nic.in पर जाएं.

  2. ईमेल आईडी और फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें.

  3. लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र शो होगा. 

  4. उसमें अप्लाई पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज करें.

  5. आवेदन शुल्क जमा करें और पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करें.

  6. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- UP SI ASI Result 2026 OUT: यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से परिणाम और मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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