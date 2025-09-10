AFMS Recruitment 2025: आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर निकली भर्ती, 13 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, इतनी होगी सैलरी
नौकरी

AFMS Recruitment 2025: आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर निकली भर्ती, 13 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, इतनी होगी सैलरी

AFMS Recruitment 2025 Notification: आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस (AFMS) ने मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर, 2025 से आवेदन कर सकेंगे. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:50 PM IST
AFMS Recruitment 2025: आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर निकली भर्ती, 13 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, इतनी होगी सैलरी

Army Medical Officer Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस (AFMS) ने मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे. वहीं, कैंडिडेट 3 अक्टूबर, 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें. 

इन 225 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • पुरुष - 169 पद

  • महिला - 56 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल/OBC/EWS - 200 रुपए

  • SC/ST/PWD - 200 रुपए

इतनी होगी सैलरी

जारी पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवार की सैलरी 61,300 से 1,20,900 रुपये प्रति महीने होगी. इसी के साथ उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाएंगे. 

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जाम

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in पर जाएं.

  • होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

;