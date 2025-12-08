Advertisement
trendingNow13033296
Hindi Newsनौकरी

Assam Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी! पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन

Assam Police Constable Recruitment 2025 Vacancy: स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1,715 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Assam Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी! पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन

Assam Police Constable Recruitment 2025 Notification: पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1,715 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद से तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे. 

इन 1,715 पदों पर निकली वैकेंसी

  • कॉन्स्टेबल (UB) - 663 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • कॉन्स्टेबल (AB) - 1,052  पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • कॉन्स्टेबल (अनआर्म्ड ब्रांच) -  मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं पास

  • कॉन्स्टेबल (आर्म्ड ब्रांच) - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास 

ये भी पढ़ें: Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 225 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, 15 साल वालों के पास सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 14,000 से 70,000 रुपए प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

  • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: BRIC Recruitment 2025: 50 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 21 दिसंबर से पहले करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Assam Police Constable Recruitment 2025

Trending news

'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
Vande Mataram
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
bike-taxi service
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
Goa Fire Tragedy
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
SC Reservation
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
vande mataram geet
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
Anti tank Missiles
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
IndiGo crisis
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
Train
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
क्या है साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस? हीरो दिलीप हुए बरी, पूर्व पत्नी का क्या है मामला
Kerala actress assault case
क्या है साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस? हीरो दिलीप हुए बरी, पूर्व पत्नी का क्या है मामला