Assam Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी! पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन

Assam Police Constable Recruitment 2025 Vacancy: स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1,715 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.
Assam Police Constable Recruitment 2025 Notification: पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1,715 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद से तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे.
इन 1,715 पदों पर निकली वैकेंसी
कॉन्स्टेबल (UB) - 663 पद
कॉन्स्टेबल (AB) - 1,052 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
कॉन्स्टेबल (अनआर्म्ड ब्रांच) - मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं पास
कॉन्स्टेबल (आर्म्ड ब्रांच) - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 14,000 से 70,000 रुपए प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.
चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
मेडिकल एग्जामिनेशन
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक
