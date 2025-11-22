Advertisement
trendingNow13014306
Hindi Newsनौकरी

Police Bharti 2025: असम पुलिस में 4000 नई भर्तियों का ऐलान, CM सरमा ने दी खुशखबरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Police Recruitment 2025: असम सरकार ने राज्य भर में 4,000 नए पुलिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Police Bharti 2025: असम पुलिस में 4000 नई भर्तियों का ऐलान, CM सरमा ने दी खुशखबरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Assam Police Recruitment 2025: पुलिस बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, असम सरकार ने राज्य भर में 4,000 नए पुलिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी एक खास अंदाज में दी. उन्होंने लिखा 'स्वागत नहीं करोगे हमारा? ' 4,000 नई @assampolice नौकरियां जल्द ही आ रही हैं, जो हमारे युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के हमारे मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है. हमारे भावी रंगरूट 'गर्व और सम्मान' के साथ सेवा करने के लिए तैयार हैं.'

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन 
असम सरकार द्वारा यह कदम राज्य में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के मिशन की दिशा में बढ़ाया गया है. सीएम सरमा के पोस्ट के बाद पुलिस/अर्धसैनिक बलों में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के चेहरे पर मुस्कान है और वो भर्ती से जुड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे. 

ये भी पढ़ें: WBBPE Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका! पश्चिम बंगाल में 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन

चयन प्रक्रिया 
असम पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं को अब सलाह दी जाती है कि वे भर्ती की तैयारी तेज कर दें. उम्मीदवार पढ़ाई के साथ-साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि असम में पुलिस के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)/शारीरिक मानक परीक्षण (PST)/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.  

ये भी पढ़ें: WBBPE Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Assam Police Recruitment 2025

Trending news

सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ