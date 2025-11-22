Police Bharti 2025: असम पुलिस में 4000 नई भर्तियों का ऐलान, CM सरमा ने दी खुशखबरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Assam Police Recruitment 2025: पुलिस बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, असम सरकार ने राज्य भर में 4,000 नए पुलिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी एक खास अंदाज में दी. उन्होंने लिखा 'स्वागत नहीं करोगे हमारा? ' 4,000 नई @assampolice नौकरियां जल्द ही आ रही हैं, जो हमारे युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के हमारे मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है. हमारे भावी रंगरूट 'गर्व और सम्मान' के साथ सेवा करने के लिए तैयार हैं.'

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

असम सरकार द्वारा यह कदम राज्य में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के मिशन की दिशा में बढ़ाया गया है. सीएम सरमा के पोस्ट के बाद पुलिस/अर्धसैनिक बलों में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के चेहरे पर मुस्कान है और वो भर्ती से जुड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे.

चयन प्रक्रिया

असम पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं को अब सलाह दी जाती है कि वे भर्ती की तैयारी तेज कर दें. उम्मीदवार पढ़ाई के साथ-साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि असम में पुलिस के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)/शारीरिक मानक परीक्षण (PST)/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

