AWES Recruitment 2025: आर्मी पब्लिक स्कूलों में PGT, TGT और PRT पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट कल, फटाफट भरें फॉर्म
AWES Recruitment Vacancy 2025: आर्मी पब्लिक स्कूलों में PRT, TGT और PGT पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 16 अगस्त, 2025 है. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर जल्द आवेदन कर दें. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:05 PM IST
AWES Recruitment 2025 Application Last Date: भारतीय सेना में शामिल जवानों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी (AWES) ने देश के विभिन्न आर्मी पब्लिक स्कूलों में प्राइमरी टीचर (PRT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जून, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने जारी पदों पर भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया था, वो रविवार 16 अगस्त, 2025 यानी सिर्फ कल तक आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं. वहीं, फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो 22 से 24 अगस्त तक खुली रहेंगी. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

  • PGT पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री B.Ed (NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान) से होनी चाहिए. 

  • TGT पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री  B.Ed (NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान) से होनी चाहिए. 

  • PRT पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री, B.El.Ed / 2 साल का D.El.Ed  (NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान) से होनी चाहिए. 

इसके अलावा जारी पदों के लिए वो शिक्षक भी आवेदन या काम जारी रख सकते हैं, जो 11 अगस्त 2023 से पहले से ही आर्मी पब्लिक स्कूल / APPS में सेवा में थे और जिनके पास B.Ed.की डिग्री है, बशर्ते NCTE द्वारा ब्रिज कोर्स शुरू होने पर उसे पूरा किया जाए.

चयन प्रक्रिया
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट (OST), इंटरव्यू, टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. वहीं, AWES ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 20 और 21 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित किया गया है. 

आवेदन शुल्क
जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो 385 रुपये प्रति कैंडिडेट तय किया गया है.  ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा वहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें.

  • मांगे गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

  • फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

AWES Recruitment 2025

