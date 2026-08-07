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BA, BTech या MBA... पिछले 7 सालों में किस डिग्री ने दिलाई सबसे ज्यादा नौकरियां?

India Skills Report 2026: अक्सर ये सवाल 10वीं से ही छात्रों के बीच बना रहता है कि 12वीं के बाद कौन सा डिग्री कोर्स चुनना चाहिए? बीए, बीटेक, बीकॉम से लेकर एमबीए तक कौन सा कोर्स करने से नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल सकेंगे? आइए इंडिया स्किल्स की पिछले 7 सालों की रिपोर्ट देखते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Aug 07, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:26 PM IST
BA, BTech या MBA... पिछले 7 सालों में किस डिग्री ने दिलाई सबसे ज्यादा नौकरियां?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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