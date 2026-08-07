BA, BTech या MBA... पिछले 7 सालों में किस डिग्री ने दिलाई सबसे ज्यादा नौकरियां?

India Skills Report 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में नौकरी कर रहे लोगों के मन में पहले ही नौकरी को लेकर एआई से खतरा रहता है. एक चिंता कहीं न कहीं सताती है कि एआई के जमाने में क्या उनकी डिग्री उन्हें बेहतर ऑप्शन दिला सकेगी या एआई स्किल पर ध्यान देना होगा. पिछले कुछ सालों की तुलना में 12वीं के बाद डिग्री कोर्स करने को लेकर छात्रों की सोच में भी बदलाव देखने को मिलता है. भविष्य की चिंता कक्षा 10वीं से ही होने लगती है. बेहतर करियर के लिहाज से कौन डिग्री कोर्स किया जाए, ये सवाल अक्सर 12वीं के छात्रों के बीच रहता है.