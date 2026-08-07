BA, BTech या MBA... पिछले 7 सालों में किस डिग्री ने दिलाई सबसे ज्यादा नौकरियां?

India Skills Report 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में नौकरी कर रहे लोगों के मन में पहले ही नौकरी को लेकर एआई से खतरा रहता है. एक चिंता कहीं न कहीं सताती है कि एआई के जमाने में क्या उनकी डिग्री उन्हें बेहतर ऑप्शन दिला सकेगी या एआई स्किल पर ध्यान देना होगा. पिछले कुछ सालों की तुलना में 12वीं के बाद डिग्री कोर्स करने को लेकर छात्रों की सोच में भी बदलाव देखने को मिलता है. भविष्य की चिंता कक्षा 10वीं से ही होने लगती है. बेहतर करियर के लिहाज से कौन डिग्री कोर्स किया जाए, ये सवाल अक्सर 12वीं के छात्रों के बीच रहता है.
भले ही पढ़ाई में बदलाव हुआ है जॉब्स को लेकर विभिन्न सेक्टर्स में बदलाव हुआ है लेकिन कुछ कोर्स हैं जो आज भी किए जाते हैं और उनकी डिमांड हैं. हालांकि, पिछले 7 सालों में करियर के लिए कौन सा डिग्री कोर्स बेस्ट रहा है. इसे लेकर 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026' में खुलासा हुआ है जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है.
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 में पिछले 7 सालों के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि किन कोर्स को करने के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं. इस रिपोर्ट में 9 प्रमुख डिग्री कोर्स शामिल हैं, हालांकि इनमें मेडिकल कोर्स शामिल नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिपोर्ट मुख्य रूप से कैंपस प्लेसमेंट, कॉर्पोरेट हायरिंग और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का मूल्यांकन करती है, जबकि मेडिकल क्षेत्र के ग्रेजुएशन का मूल्यांकन उनके क्लिनिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल मेडिकल स्किल्स के आधार पर होता है.
7 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में एमबीए ग्रेजुएट्स का रोजगार 72.76 फीसदी रहा, जो साल 2020 में 54 प्रतिशत था. हालांकि, साल 2025 की तुलना में आंकड़ा गिरा हुआ भी रहा, उस दौरान 78 प्रतिशत से करीब 72 प्रतिशत दर्ज हुआ. इसके अलावा बीटेक और बीई डिग्रियों की रोजगार क्षमता सात सालों में बेहतर हुई. 2025 की तुलना में 1.35 प्रतिशत घटी है. अन्य डिग्री कोर्स जैसे बीए आर्ट्स, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की रोजगार क्षमता की बात करें तो उसमें सुधार देखा गया है.
एआई के दौर में और 7 साल के डेटा के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि अब किताबी पढ़ाई के साथ स्किल्स का अनुभव लेना भी जरूरी है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि ऐसे डिग्री कोर्स का चयन करें जो डिजिटल स्किल्स, क्षेत्र की अच्छी जानकारी और प्रैक्टिकल लर्निंग वाला हो. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ डिग्री कोर्स करना काफी नहीं है. डिग्री के साथ स्किल्स कोर्स को करना एक समझदारी हो सकती है.