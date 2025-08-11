BFUHS Recruitment 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में स्टाफ नर्स के 406 पदों पर निकली भर्ती, 27 अगस्त से पहले करें आवेदन

BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में स्टाफ नर्स के 406 पदों पर भर्ती निकली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त, 2025 से पहले आवेदन कर दें.
BFUHS Staff Nurse Recruitment 2025: मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में स्टाफ नर्स के 406 पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 27 अगस्त, 2025 तय की गई है. इसलिए जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 12वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसी के साथ उनके पास BSC नर्सिंग / GNM की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, कैंडिडेट पंजाबी के साथ 10वीं पास होने चाहिए.
आयु सीमा
जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार का आयु सीमा निर्धारित किया गया है. जिसके मुताबिक, न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में 18% GST के साथ करना होगा. SC कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए है. वहीं, अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 2360 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे.
चयन प्रक्रिया
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. जहां, लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी और 10 मार्क्स अनुभव के दिए जाएंगे. चयन प्रक्रिया औय योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
सैलरी
निर्धारित पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवारों की शुरुआती सैलरी 29,200 रुपए प्रति महीने होगी.
ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद मांगे गए सभी जानकारी को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइट में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें और सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
