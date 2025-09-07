बैंक में नौकरी का गोल्डन चांस; उम्र 20 से 30 साल, सैलरी 22000 तक! जानें योग्यता और एप्लीकेशन प्रोसेस
नौकरी

बैंक में नौकरी का गोल्डन चांस; उम्र 20 से 30 साल, सैलरी 22000 तक! जानें योग्यता और एप्लीकेशन प्रोसेस

Canara Bank Securities Trainee Job: युवाओं के लिए बैंक का अच्छा मौका है. केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड ने ट्रेनी (सेल्स एवं मार्केटिंग) पदों पर भर्ती निकाली है. खबर में जानें सारी डिटेल्स. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 07, 2025, 03:00 PM IST
बैंक में नौकरी का गोल्डन चांस; उम्र 20 से 30 साल, सैलरी 22000 तक! जानें योग्यता और एप्लीकेशन प्रोसेस

Bank Jobs: अगर आप बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है. दरअसल, केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (Canara Bank Securities) ने ट्रेनी (सेल्स एवं मार्केटिंग) पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट canmoney.in पर जाकर कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. बता दें, आवदेन करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 है. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए वो ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो. इसके अलावा मार्केटिंग और सेल्स में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही कैंडिडेट्स की आयु सीमा 31 अगस्त, 2025 तक 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं, सेलेक्ट हुए ट्रेनी को 22,000 रुपये महीना दिया जाएगा. 

SBI Clerk Prelims Exam 2025 Date: इंतजार खत्म! एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की आ गई डेट, जानें कब से शुरू हो रहे एग्जाम

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको canmoney.in/careers पर जाना होगा. 

  • इसके बाद आपको भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इसपर क्लिक करें और सारी डिटेल्स लिखकर फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • आप चाहे तो लिंक से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर, उसे खुद से पेन से भरकर नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं. 

ये है पता 
आवेदन महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड, सातवीं मंजिल, मेकर चैंबर III, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

  • जन्म प्रमाण पत्र

  • बायोडाटा

  • फोटो

  • 10वीं-12वीं की मार्कशीट

  • ग्रेजुएशन डिग्री

Notification Link- 

Sarkari Naukari: 20 से 33 साल वालों के लिए रेलवे में नौकरी का मौका; जानें रजिस्ट्रेशन डेट, सैलरी और एलिजिबिलिटी

