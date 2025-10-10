Bank Jobs Vacancy: आज ही है आखिरी मौका... देरी की तो चली जाएगी हाथ से सरकारी बैंक की नौकरी, फटाफट ऐसे करें आवेदन

Bank Jobs Vacancy: सरकारी बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छा मौका है लेकिन आवेदन का समय बस कुछ घंटे का बचा है. दरअसल, 10 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 30 मिनट तक ही सरकारी बैंक नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) की ओर से 190 पदों पर भर्ती की जा रही है. पिछले कई दिनों से आवेदन प्रक्रिया चालू है लेकिन 10 अक्टूबर 2025 को ये प्रक्रिया रोक दी जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जो बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं उनके पास आवेदन के लिए शानदार मौका है. बिना समय की बर्बादी किए आइए जान लेते हैं कि किन योग्यता की जरूरत है और कैसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

पंजाब एंड सिंध बैंक में नौकरी के लिए किन योग्यता की जरूरत?

पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से कुल 190 मैनेजर पदों पर भर्ती की जा रही है जिनमें क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पद खाली हैं. अगर आप भी इस पद भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसा भी भी विषय में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है. कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक होना भी आवेदन के लिए योग्य बनाता है.

क्रेडिट मैनेजर पद के लिए CA, CFA, CMA या MBA (फाइनेंस) जैसी प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है. जबकि, एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी या पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य हैं.

क्या है आवेदन प्रक्रिया?

पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां होम पेज पर जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखेगा. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा. पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर कर लें और फिर लॉगिन हो जाएगा. स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म को भर दें और दस्तावेज अपलोड करें. सभी डिटेल्स को सही से पढ़ने के बाद सबमिट कर दें. कन्फर्मेशन होने पर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड भी कर लें.

योग्यता, आयु सीमा, सैलरी समेत अन्य अधिक जानकारी के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

