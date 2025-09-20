BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली नई भर्तियां, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी
Advertisement
trendingNow12930324
Hindi Newsनौकरी

BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली नई भर्तियां, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

Bank of Baroda New Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर सहित अलग-अलग 58 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली नई भर्तियां, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

Bank Of Baroda Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने मैनेजर सहित अलग-अलग 58 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गया है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

इन 58 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन्स - 02 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन्स - 14 पद 

  • मैनेजिर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 37 पद 

  • सिनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 05 पद

इतनी होगी सैलरी 

  • चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन्स - 1,02,300 से 1,20,940 रुपए प्रति महीने 

  • मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन्स - 64,820 से 93,960 रुपए प्रति महीने 

  • मैनेजिर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 64,820 से 93,960 रुपए प्रति महीने 

  • सिनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 85,920 से 1,05,280 रुपए प्रति महीने 

आयु सीमा 
पद के अनुसार, उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

  • चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन्स - 30 से 40 साल 

  • मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन्स - 24 से 34 साल 

  • मैनेजिर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 26 से 36 साल 

  • सिनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 29 से 39 साल 

आवेदन शुल्क 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल, EWS, OBC - 850 रुपये + GST

  • SC, ST, PWD, ESM/DESM, महिलाएं - 175 रुपये + GST

परीक्षा पैटर्न 

परीक्षणों का नाम प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक अवधि (मिनटों में)
रीजनिंग 25 25 75
इंग्लिश भाषा  25 25 75
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 25 75
प्रोफेशनल नॉलेज 75 150 75
टोटल 150 225 150

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर के 190 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 90 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

चयन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन टेस्ट

  • साइकोमेट्रिक टेस्ट

  • ग्रुप डिस्कशन

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास पद के अनुसार 2 से 8 सालों का अनुभव भी होना चाहिए. उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: KGB Recruitment 2025: कर्नाटक ग्रामीण बैंक में मैनेजर और क्लर्क के 1425 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

BOB Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
;