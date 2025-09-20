BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली नई भर्तियां, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

Bank Of Baroda Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने मैनेजर सहित अलग-अलग 58 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गया है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन 58 पदों पर निकली वैकेंसी

चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन्स - 02 पद

मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन्स - 14 पद

मैनेजिर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 37 पद

सिनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 05 पद

इतनी होगी सैलरी

चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन्स - 1,02,300 से 1,20,940 रुपए प्रति महीने

मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन्स - 64,820 से 93,960 रुपए प्रति महीने

मैनेजिर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 64,820 से 93,960 रुपए प्रति महीने

सिनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 85,920 से 1,05,280 रुपए प्रति महीने

आयु सीमा

पद के अनुसार, उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन्स - 30 से 40 साल

मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन्स - 24 से 34 साल

मैनेजिर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 26 से 36 साल

सिनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप - 29 से 39 साल

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल, EWS, OBC - 850 रुपये + GST

SC, ST, PWD, ESM/DESM, महिलाएं - 175 रुपये + GST

परीक्षा पैटर्न

परीक्षणों का नाम प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक अवधि (मिनटों में) रीजनिंग 25 25 75 इंग्लिश भाषा 25 25 75 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 25 75 प्रोफेशनल नॉलेज 75 150 75 टोटल 150 225 150

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन टेस्ट

साइकोमेट्रिक टेस्ट

ग्रुप डिस्कशन

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास पद के अनुसार 2 से 8 सालों का अनुभव भी होना चाहिए. उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

