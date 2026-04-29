Bank of Baroda PO Salary: बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर ने शेयर की पहली सैलरी स्लिप, जानिए कितनी मिलती है इन-हैंड सैलरी

Bank of Baroda PO First Salary Slip Post Viral: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर की पहली सैलरी स्लिप को देखा जा सकता है. इससे पता चल रहा है कि इस बैंक में पीओ को इन-हैंड सैलरी और अन्य सुविधाएं क्या-क्या दी जाती हैं. आइए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी कितनी हो सकती है?
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Bank of Baroda PO First Salary Slip Post Viral: क्या आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो ये जान सकते हैं कि बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) को हर महीने कितनी सैलरी दी जा सकती है. दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की कितनी सैलरी हो सकती है, इसके बारे में पता चल रहा है. वायरल पोस्ट में एक शख्स की पहली सैलरी स्लिप देखी जा सकती है जिसमें इन-हैंड सैलरी से लेकर मिलने वाले भत्तों और अन्य सुविधाओं की पूरा डिटेल्स देखी जा सकती है. किसी सरकारी बैंक में नौकरी करने वाले को कितनी सैलरी मिलती है और उसका लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है, उसे लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं.
इंस्टाग्राम पर mr__pankaj_000 नामक इंस्टा आईडी से एक पोस्ट साझा की है जिसके कैप्शन में लिखा है कि 'ये मेरी 40 दिनों की सैलरी स्लिप है.' वीडियो के जरिए पता चल रहा है कि शख्स बैंक ऑफ बड़ौदा में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर पद पर है. सैलरी स्लिप से इन-हैंड सैलरी और अन्य मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पता चल रहा है. इसके बाद से बैंक की इस पोस्ट की नौकरी की चर्चाएं पूरे इंटरनेट पर तेजी हो रही हैं.
इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में पंकज कुमार दास की मई 2025 की पहली सैलरी स्लिप को देखा जा सकता है जिसमें 98,745 रुपये इन-हैंड सैलरी देखी जा सकती है. हालांकि, ये एक महीने की नहीं बल्कि 40 दिनों की सैलरी है. सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ता भी शामिल है. बेसिक पे (Basic Pay), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्ते शामिल हैं.
पंकज कुमार दास ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर को सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है बल्कि लीज पर घर (Lease Accommodation) पेट्रोल भत्ता, अखबार भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल सुविधा, रिफ्रेशमेंट अलाउंस, घर की मेंटेनेंस, मोबाइल और रिचार्ज खर्च, आंखों की जांच (Eye Check-up) जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इसके अलावा बची हुई छुट्टियों को कैश में बदलने की सुविधा और बैंक के गेस्ट हाउस और हॉलिडे होम में रहने का मौका भी मिलता है.
बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट की नौकरी पाने के लिए पंकज ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा निकाली गई भर्ती के माध्यम से आवेदन किया था. परीक्षा में शामिल होकर उसमें सफल हुए और अन्य चरण प्रक्रिया को अपनाने के बाद उन्हें ये नौकरी मिल सकी थी. उनकी प्रोफाइल से ये भी पता चला कि वो RRB CSA परीक्षा भी पास कर चुके हैं.
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