BOB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी! बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

BOB Apprentice Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अप्रेंटिस के कुल 2700 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 01 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, NAPS या NATS पोर्टल पर रजिस्टर उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

लोकल लैंग्वेज टेस्ट

डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/EWS/OBC - 800 रुपये

PwBD - 400 रुपये

SC/ST - नि:शुल्क

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

