BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

Bank Of Baroda Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने मैनेजर के विभिन्न 50 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source