/सरकारी बैंक में नौकरी: 40 की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, 31 जुलाई है आखिरी तारीख; देखें डिटेल्स

Bank of Baroda Recruitment 2026: क्या आप सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी बैंक ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं? तो एक अच्छा अवसर इंतजार कर रहा है जिसके माध्यम से खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. देश सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में नई भर्तियां निकली हुई हैं. पिछले प्रोजेक्ट के तहत जितने पद खाली रह गए थे उन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर पद पर भर्ती निकली हुई है और उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 जारी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बीओबी की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन पत्र चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं.
डाटा एनालिस्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफिसर
डाटा साइंटिस्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफिसर
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफिसर
एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफिसर
बिजनेस फाइनेंस एनालिस्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफिसर
कुल 5 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम 27 साल और अधिकतम 40 साल है. पोस्ट वाइज अलग-अलग आयु सीमा है. अलग-अलग कैटेगरी के लिए आवेदन फीस भी अलग है. जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन फीस 850 रुपये है. जबकि, एसटी/एससी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/डीईएसएम और महिला उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये आवेदन फीस है.
बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए योग्यताएं अलग-अलग हैं. ग्रेजुएशन की डिग्री, 5 से 8 साल का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना जरूरी है. चयन प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बैंक स्क्रूटनी, ऑनलाइन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू समेत कई चरणों को अपनाना होगा. सभी में सफल होने के बाद उम्मीदवारों की पोस्टिंग मुंबई में होगी. चाहें तो बाद में ट्रांसफर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Current Opportunities' शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद भर्ती के लिंक पर क्लिक करने के बाद Apply Now पर क्लिक करें.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना लें या पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा, उसमें सभी डिटेल्स दर्ज कर दें.
मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी सबमिट कर दें.
लास्ट में आवेदन फीस जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें.
आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या डाउनलोड करके सुरक्षित कर लें.