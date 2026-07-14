/सरकारी बैंक में नौकरी: 40 की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, 31 जुलाई है आखिरी तारीख; देखें डिटेल्स

Bank of Baroda Recruitment 2026: क्या आप सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी बैंक ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं? तो एक अच्छा अवसर इंतजार कर रहा है जिसके माध्यम से खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. देश सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में नई भर्तियां निकली हुई हैं. पिछले प्रोजेक्ट के तहत जितने पद खाली रह गए थे उन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.