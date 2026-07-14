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सरकारी बैंक में नौकरी: 40 की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, 31 जुलाई है आखिरी तारीख; देखें डिटेल्स

Bank of Baroda Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन 3-35 साल से ज्यादा उम्र हो जाने के कारण सोच रहे हैं कि अब कहां काम मिलेगा तो टेंशन न लें. सरकारी नौकरी पाने की इच्छा अभी भी पूरी हो सकती है. बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकली गई है जिसके तहत 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:19 PM IST
सरकारी बैंक में नौकरी: 40 की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, 31 जुलाई है आखिरी तारीख; देखें डिटेल्स
Image Credit: Bank of Baroda Recruitment

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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