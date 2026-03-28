Bank Of Baroda Recruitment 2026: इस सरकारी बैंक में 45 की उम्र में मिल सकती है नौकरी, 100+ पोस्ट खाली; योग्यता से सैलरी तक सब डिटेल्स यहां

Bank Of Baroda Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक अच्छा मौका है. किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री होने पर भी उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी के लिए योग्य माना जा रहा है. शॉर्टलिस्टिंग के बाद ऑनलाइन टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे चयन प्रक्रिया को अपनाना होगा और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी हासिल कर सकेंगे. 45 साल तक के उम्र वालों के लिए इस बैंक में 100 से ज्यादा भर्तियां निकली है. घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए बैंक ऑफ बड़ौदा की इस नई भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

100 से ज्यादा पदों पर भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है. विभिन्न पोस्ट के कुल 104 पद खाली है. AVP II- ग्रुप हेड के 4 पद, AVP-II टेरिटरी हेड के 17 पोस्ट, डिप्टी मैनजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 7 और डिप्टी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट के 13 पद खाली हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

बैंक ऑफ बड़ौदा में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में 104 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ग्रुप हेड और डिप्टी मैनेजर पद के लिए 27 मार्च 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

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कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वाले आवेदन करन सकते हैं. हालांकि, पद के अनुसार एक्सपीरियंस सभी का अलग-अलग तय है. आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम उम्र 24 साल और अधिकतम 45 साल वालों को योग्य माना जाता है.

किस पद के लिए कितना अनुभव जरूरी?

ग्रुप हेड के लिए वेल्थ मैनेजमेंट या रिटेल बैंकिंग/फाइनेंशियल सर्विस क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी है.

टेरिटरी हेड के लिए कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है.

डिप्टी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

डिप्टी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य/OBC/EWS के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये है.

पीडब्ल्यूडी/एससी/ईएसएम/एसटी/डीईएसएम और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है.

कहां और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

बैंक ऑफ बड़ौदा के आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर ग्रुप हेड और डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. नीचे की ओर स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है जिसे अपनाकर अप्लाई कर सकते हैं.

सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं. होमपेज पर करियर सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद 'Current Opportunities' पर क्लिक करें. सभी बैंक संबंधित वैकेंसी की लिस्ट खुल जाएगी जिस पर क्लिक कर अपने योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भरें और आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. आखिर में आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

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