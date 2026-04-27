बिना एग्जाम सीधे मिलेगी 64,000 तक सैलरी... BOB ने खिलाड़ियों के लिए खोला पिटारा; अफसर बनने का सबसे बेहतर मौका

bank of baroda sports quota recruitment 2026: अगर आप खेल में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. तो आपके लिए शानदार मौका आया है. बैंक ऑफ बड़ोदा ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत नई भर्ती निकाली है. खास बात ये है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. यानी खिलाड़ियों को सीधे उनके खेल प्रदर्शन के आधार पर नौकरी पाने का मौका मिलेगा. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार तय समय से पहले फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और टेबल टेनिस जैसे खेलों में खिलाड़ियों के लिए पद निकाले गए हैं. कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें अलग-अलग शहरों के लिए वैकेंसी तय की गई है. जैसे दिल्ली और मुंबई में क्रिकेट के पद हैं. मुंबई में कबड्डी और फुटबॉल के भी कई पद दिए गए हैं. वहीं चेन्नई और मुंबई में टेबल टेनिस के लिए भी अवसर मौजूद हैं. पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है. इसके साथ ही खेल में अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए. यानी राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में पदक जीता हो. इसके अलावा खेलो इंडिया या स्कूल गेम्स जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पदक हासिल करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं. उम्र सीमा 20 से 28 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी.

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क्या है चयन प्रक्रिया?

इस भर्ती में चयन की प्रक्रिया भी काफी अलग है. इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद उनका फील्ड ट्रायल लिया जाएगा. यानी खेल के मैदान पर प्रदर्शन के आधार पर चयन होगा. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 24,050 रुपये से लेकर 64,480 रुपये तक वेतन मिलेगा. ये नौकरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) के पद पर दी जाएगी.

क्या है आवेदन प्रक्रिया?

अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, तो इसके लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, शिक्षा और खेल से जुड़ी डिटेल्स भरनी होंगी. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 12 मई 2026 तय की गई है. फीस की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 850 रुपये शुल्क है. जबकि एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये फीस रखी गई है. फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल कर रख लें.

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