BOI Recruitment 2025: 25 दिसंबर से सरकारी बैंक में भर्ती आवेदन शुरू! 400 पदों पर फ्रेशर्स को मिलेगा मौका

Bank of India Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करने का अवसर तलाश रहे हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 400 पदों पर फ्रेशर्स की भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को 25 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा. अगर आप अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और उम्र 20 से 28 साल के बीच है तो बिना अनुभव के बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. पूरे भारत के ब्रांचों में बीओआई की ओर से अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है. आइए जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किसकी नौकरी लग सकती है? आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? किन योग्यता की जरूरत पड़ सकती है?

BOI अप्रेंटिस भर्ती के लिए कब से कब तक आवेदन?

बैंक ऑफ इंडिया (BOI) में अप्रेंटिस पद पर भर्ती की जा रही है. आवेदन शुरू होने की तारीख 25 दिसंबर 2025 है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री.

आयु सीमा:- न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल तक होनी चाहिए.

कैसे होगा चयन?

योग्य उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरना होगा. इसके बाद लिखित परीक्षा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट में पासिंग मार्क्स हासिल करना होगा. लिखित परीक्षा में 100 अंकों के सवालों के साथ पेपर होगा. इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा इसमें पास होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य होंगे.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले NATS की ऑफिशियल वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन कर लें. होमपेज पर संबंधित बैंक के अप्रेंटिस से जुड़ा आवेदन पत्र शो होगा. उस पर क्लिक करें और जो भी जानकारियां मांगी जाएं भर दें. सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद फोटो और हस्ताक्षर का स्कैन अपलोड कर दें. आवेदन फीस को जमा करें और आवेदन पत्र को सब्मिट कर दें. कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IIMC Vacancy 2026: 31 दिसंबर से आईआईएमसी में भर्ती शुरू; नॉन टीचिंग स्टाफ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें अन्य डिटेल्स