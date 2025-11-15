BOI Recruitment 2025: 100 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी... बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस और योग्यता

Bank of India Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं? अपनी योग्यता के अनुसार तलाश कर रहे हैं तो शायद वो समय आ गया है जब आपको अपनी मर्जी की नौकरी मिल जाए. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकली है और 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है. अलग-अलग डिपार्टमेंट में विभिन्न पजों पर भर्ती का ऐलान किया गया है. 17 नवंबर 2025 से भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी. बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

किन पदों पर की जा रही भर्ती?

बैंक ऑफ इंडिया की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर कुल 115 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉ ऑफिसर्स, आईटी, एआई डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, मैनेजर सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदि पदों पर भर्ती होगी. 17 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

BOI Vacancy 2025: किन योग्यता की जरूरत?

बी.ई या इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले आवेदन कर सकते हैं. किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60 प्रतिशत तक अंक के साथ डिग्री जरूरी है.

इसके अलावा Oracle सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और Oracle सर्टिफिकेट भी जरूरी है. संबंधित क्षेत्र में अनुभव का होना भी जरूरी है. योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना?

बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती के लिए आवेदन शुल्क देना होगा जो सामान्य वर्गों के लिए 850 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है. जबकि, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 175 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाएं. होम पेज पर करियर सेक्शन में जाने के बाद भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें. अब पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रक्रिया को अपनाने के बाद लॉगिन करें. स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. लेटेस्ट तस्वीर, सिग्नेचर आदि दस्तावेजों को सब्मिट करने के बाद आवेदन फीस चुका दें. आखिर में फॉर्म भी सब्मिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

