Job Alert: सरकारी बैंक में 500 से ज्यादा भर्तियां... हर महीने मिलेगी 1.20 लाख रुपये तक सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Trending Photos
Bank of India Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक में नौकरी तलाश रहे हैं? सरकारी बैंक में जॉब लग जाए, इसी कोशिश में लगे हुए हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है और उसका फायदा भी उठा सकते हैं. सरकारी बैंक में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्रेडिट ऑफिसर पद पर भर्ती की जा रही है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 514 पोस्ट खाली हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आइए कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, किन योग्यता की जरूरत है और क्या आवेदन प्रोसेस है? इसके बारे में जान लेते हैं.
कब से कब तक आवेदन का मौका?
बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती निकाली है. 20 दिसंबर 2025 से आवेदन के लिए प्रक्रिया को अपना सकते हैं. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बैंक की अधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in के जरिए आवेदन पत्र भर सकते हैं.
इन पदों पर होगी भर्ती
किन योग्यता की जरूरत?
आयु सीमा
कैसे करें आवेदन?
भर्ती के लिए स्क्रूटनी, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. पद के मुताबिक पे स्केल 64820 रुपये से 120940 रुपये प्रति माह सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- RBI Recruitment 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में सीधी भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन का तरीका