Job Alert: सरकारी बैंक में 500 से ज्यादा भर्तियां... हर महीने मिलेगी 1.20 लाख रुपये तक सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Bank of India Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक में नौकरी तलाश रहे हैं? सरकारी बैंक में जॉब लग जाए, इसी कोशिश में लगे हुए हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है और उसका फायदा भी उठा सकते हैं. सरकारी बैंक में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्रेडिट ऑफिसर पद पर भर्ती की जा रही है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 514 पोस्ट खाली हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आइए कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, किन योग्यता की जरूरत है और क्या आवेदन प्रोसेस है? इसके बारे में जान लेते हैं.

कब से कब तक आवेदन का मौका?

बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती निकाली है. 20 दिसंबर 2025 से आवेदन के लिए प्रक्रिया को अपना सकते हैं. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बैंक की अधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in के जरिए आवेदन पत्र भर सकते हैं.

इन पदों पर होगी भर्ती

मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-III सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-IV

किन योग्यता की जरूरत?

मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II के लिए 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-III के लिए 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-IV के लिए 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन और 8 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

आयु सीमा

मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II :- न्यूनतम 25 साल और अधिकतम 35 साल उम्र

मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-III :- न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 40 साल उम्र

सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-IV :- न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 40 साल उम्र

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट- bankofindia.bank.in पर जाना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद होम पेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन के लिए एक्टिव लिंक शो हो जाएगा. फॉर्म में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू करें और सब्मिट कर दें. आवेदन पत्र के कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या डाउनलोड कर लें.

भर्ती के लिए स्क्रूटनी, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. पद के मुताबिक पे स्केल 64820 रुपये से 120940 रुपये प्रति माह सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

