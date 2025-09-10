BOM Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 350 पदों पर निकली भर्ती, आज से शुरू हुआ आवेदन, इतनी होगी सैलरी, जानें योग्यता
BOM Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 350 पदों पर निकली भर्ती, आज से शुरू हुआ आवेदन, इतनी होगी सैलरी, जानें योग्यता

बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. एक बार फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्केल II, III, IV, V और VI के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के अलग-अलग 350 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:29 PM IST
BOB Recruitment Notification 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. एक बार फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्केल II, III, IV, V और VI के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के अलग-अलग 350 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 10 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, MSc or MCA की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 25 साल और अधिकतम आयु 50 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी 

  • Scale VI - 140500 से 156500 रुपए प्रति महीने

  • Scale V - 120940 से 135020 रुपए प्रति महीने

  • Scale IV - 102300 से 120940 रुपए प्रति महीने 

  • Scale III - 85920 से 105280 रुपए प्रति महीने

  • Scale II - 64820 से 93960 रुपए प्रति महीने 

चयन प्रक्रिया 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

  • जनरल, OBC, EWS - 1180 रुपए

  • SC, ST - 118 रुपए

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर bankofmaharashtra.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए जरूर से निकाल लें. 

;