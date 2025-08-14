BOM Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर्स के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

Bank Of Maharashtra Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर्स के कई पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल-2 ऑफिसर्स के 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधाकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री या इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री होना जरूरी है. जिसमें उम्मीदवार का सभी सेमेस्टर में कम से कम 60% अंक होना चाहिए. वहीं, SC, ST, OBC और PWD वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों का सभी सेमेस्टर में 55% अंक होना अनिवार्य है. इसके अवाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन सभी के अलावा मान्य प्राप्स संस्थान से CMA/ CFA/ ICWA/ JAIIB & CAIIB डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास किसी भी प्राइवेट और सरकारी बैंक में कम से कम 3 साल का अनुभव होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 22 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. वहीं, चयन प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

एग्जाम पैटर्न

कंप्यूटर बेस्ट मोड (CBT) मोड में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा कुल 150 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए टाइम लिमिट 2 घंटे की होगी. वहीं, सवाल इंग्लिश लैंगुएज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल नॉलेज से पूछे जाएंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, EWS/OBC वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को 1180 रुपये और SC/ST/PwBD वर्ग से आने वाले उम्मीदवार को 118 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही साइट में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें.

फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

