Bank of Maharashtra Recruitment 2026: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए करें आवेदन; योग्यता से लेकर जानिए अप्लाई प्रोसेस

Bank Of Maharashtra Recruitment 2026: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आइए बैंक में नौकरी पाने के लिए आवेदन करने का आसान तरीका जानते हैं.
Bank of Maharashtra Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न भर्तियों के निकलने का इंतजार भी करते हैं. अगर हां, तो एक अच्छा मौका है और आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस सरकारी बैंक की ओर से नई भर्तियां निकाली गई है. 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया गया है. इसके लिए कौन-कौन आवेदन करने के लिए योग्य है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती के लिए आवेदन का प्रोसेस क्या है? आइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स जान लेते हैं.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकली है. कुल 600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 600 600 पदों में अनुसूचित जाति (एससी) के 69 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 46 पदों पर भर्ती की जाएगी. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 133 रिक्तियां, 50 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 302 पद अनारक्षित (यूआर) कैटेगरी वालों के लिए आरक्षित हैं.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा. चयनित अप्रेंटिस को हर महीने 12,300 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
