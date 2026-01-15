Bank of Maharashtra Recruitment 2026: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए करें आवेदन; योग्यता से लेकर जानिए अप्लाई प्रोसेस

Advertisement
Bank Of Maharashtra Recruitment 2026: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आइए बैंक में नौकरी पाने के लिए आवेदन करने का आसान तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 02:35 PM IST
Bank of Maharashtra Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न भर्तियों के निकलने का इंतजार भी करते हैं. अगर हां, तो एक अच्छा मौका है और आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस सरकारी बैंक की ओर से नई भर्तियां निकाली गई है. 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया गया है. इसके लिए कौन-कौन आवेदन करने के लिए योग्य है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती के लिए आवेदन का प्रोसेस क्या है? आइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स जान लेते हैं.

Bank of Maharashtra 2026: किन के लिए निकली वैकेंसी?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकली है. कुल 600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 600 600 पदों में अनुसूचित जाति (एससी) के 69 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 46 पदों पर भर्ती की जाएगी. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 133 रिक्तियां, 50 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 302 पद अनारक्षित (यूआर) कैटेगरी वालों के लिए आरक्षित हैं.

Bank of Maharashtra Vacancy: किन योग्यता की जरूरत?

  • न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए.
  • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है.
  • कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट पर अंकित स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.bank.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद ‘शिक्षार्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन’ शो होगा.
  4. उस पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाते हुए लॉगिन करें.
  5. इसके बाद आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा और उसमें मांगी जा रही सभी डिटेल्स को भर दें.
  6. आवेदन पत्र को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

हर महीने कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा. चयनित अप्रेंटिस को हर महीने 12,300 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

