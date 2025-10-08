Advertisement
BOM Admit Card 2025: 12 अक्टूबर को होगी जेनरलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा, फटाफट डाउनलोड करें एडमिट कार्ड; जानें Step By Step प्रोसेस

BOM Admit Card 2025 Download Process: बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जनरलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी. इसके लिए हॉल टिकट जारी किया जा चुका है. आइए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:01 AM IST
Bank of Maharashtra Recruitment Exam Admit Card 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) द्वारा जनरलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए 12 अक्टूबर 2025 को परीक्षा आयोजित की है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस पद भर्ती के लिए आवेदन किया है वो 12 अक्टूबर, रविवार को परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे. इस परीक्षा को कुल 500 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित किया जा रहा है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो फटाफट पहले ये काम जरूर कर लें. बिना हॉल टिकट के परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे. आइए जनरलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और एग्जाम पैटर्न क्या है? ये जान लेते हैं.

क्या है एग्जाम पैटर्न?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जेनरलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. कुल 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें अंग्रेजी, रीजनिंग, प्रोफेशनल ज्ञान आदि विषय से संबंधित 150 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पूछे जाएंगे.

2 घंटे की अवधि के साथ होने वाली इस परीक्षा में गलत जवाब देने 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी है. अगर 150 अंक में से 100 अंक भी आ गए तो उम्मीदवार पास हो जाएगा और फिर इंटरव्यू देने के बाद ही चयन किया जाएगा.

BOM Exam Hall Ticket Download Process

  1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट- bankofmaharashtra.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा.
  3. क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा.
  4. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा.
  6. डाउनलोड और प्रिंट आउट दोनों का ऑप्शन स्क्रीन पर शो होगा.

एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर, एग्जाम टाइम, नाम और रोल नंबर समेत अन्य जानकारी शो होगी. नियमों को पहले ही पढ़ लें और अन्य जानकारी के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

BOM Admit Card 2025

