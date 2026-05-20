Banking Jobs Alert: बैंकिंग में करियर बनाने का सुनहरा मौका! 12000 से ज्यादा वैकेंसी; सैलरी से लेकर आवेदन प्रोसेस जानिए

Jobs Vacancy in Government Banks: क्या आप भी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश में हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है क्योंकि भारत के दो सरकारी बैंकों में फ्रेशर्स के लिए भर्ती निकली है. आइए सैलरी, योग्यता से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक सब कुछ जानते हैं.
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Jobs Vacancy in Government Banks: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में अप्रेंटिस (Apprentice) पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के लिए फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, यानी जिनके पास पहले से कोई कार्य अनुभव नहीं है, वो भी योग्य हैं. दोनों बैंक चयनित उम्मीदवारों को बैंकिंग का काम सीखने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं. दोनों बैंक की अप्रेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 12000 से ज्यादा पद खाली हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 12000 से ज्यादा पदों पर अप्रेंटिस की भर्तियां निकाली है. दरअसल, बैंक अप्रेंटिस भर्ती को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को बैंक से संबंधित सभी तरह का काम सिखाया जाता है. ध्यान रहे कि अप्रेंटिसशिप कोई स्थायी जॉब नहीं होती है बल्कि बैंक के शुरुआती कामकाज को सीखने की ट्रेनिंग होती है. इसके जरिए कैंडिडेट्स बैंकिंग के सिस्टम को समझ पाते हैं.
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
किसी तरह के क्षेत्र में काम के अनुभव की जरूरत नहीं होती है, फ्रेशर्स योग्य माने जाते हैं.
उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल तक होनी चाहिए.
रिजर्व कैटेगिरी के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार ऊपरी उम्र में छूट भी मिलती है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी किया है. इसके तहत 7150 अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी निकाली है. ट्रेनिंग की अवधि 1 साल तक की है. आवेदन की प्रक्रिया 19 मई से 8 जून 2026 तक जारी रहेगी. अधिक डिटेल्स के लिए भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5000 अप्रेंटिस की भर्तियां निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NAPS और NATS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 19 मई से 8 जून 2026 तक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने यानी 1 साल तक की है.
बैंक में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है. हर महीने 15000 रुपये स्टाइपेंड मिल सकता है. इसके अलावा अन्य सुविधाएं या वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है. इसमें ब्रांच की लोकेशन के आधार पर भी बदलाव हो सकता है. अधिक डिटेल्स या अन्य अपडेट के लिए संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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