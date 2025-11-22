Advertisement
Banking Sector Jobs: बैंकिंग सेक्टर में बनाना है करियर? ये परीक्षा खोलेगी बैंक में सरकारी नौकरी के रास्ते

Banking Sector Jobs: क्या आप भी बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सोच रहे है? बैंक में सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहते हैं? अगर हां, तो इसके लिए रास्ते खोलने वाली एक परीक्षा है जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे सरकारी बैंक में नौकरी मिल सकती है.

Nov 22, 2025
Banking Sector Jobs: भारत में सबसे लोकप्रिय सरकारी नौकरियां हैं और इसमें डिमांडिंग नौकरियों में से एक बैंकिंग सेक्टर जॉब्स भी हैं. प्राइवेट से लेकर पब्लिक सेक्टर तक बैंक संबंधित जॉब्स शामिल हैं. अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए अवसरों के दरवाजे एक रास्ते पर मिल सकते हैं. जी हां, सरकारी बैंक में नौकरी की भर्ती परीक्षा के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) की ओर से रास्ता खुल सकता है. हर साल ये सरकारी बैंक की भर्तियां निकालती है और इसके लिए परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है.

IBPS से मिलते हैं बैंक में नौकरी के मौके

जिस तरह से सिविल सेवा भर्ती के लिए यूपीएससी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ठीक वैसे ही आईबीपीएस परीक्षा भी आयोजित की जाती है. इसके माध्यम से बैंक में सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. इसे सबसे बड़े रोजगार देने वाले संस्थानों में से एक माना जाता है. ये संस्थान सिर्फ सरकारी बैंक में नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक में भी भर्ती निकालती है.

बैंक में 7 पदों के लिए IBPS की परीक्षाएं

आईबीपीएस की ओर से करीब 11 बड़े सरकारी बैंक और 43 ग्रामीण बैंकों में भर्ती निकाली जाती है. ये संस्थान 7 तरह के पदों पर भर्ती करवाती है जिनमें RRB ऑफिसर स्केल 2, RRB ऑफिस असिस्टेंट, , RRB ऑफिसर स्केल 3, रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर स्केल 1, क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर शामिल हैं.

क्या हैं IBPS की भर्ती प्रक्रिया?

आईबीपीएस की भर्ती प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हैं. हालांकि, जरूरी नहीं है कि सभी पद भर्ती के लिए तीनों चरण हो. अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग चरण हैं. IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित अपडेट आता रहता है. आप यहां से विभिन्न भर्ती का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

IB MTS Recruitment: खुफिया विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती आवेदन शुरू, 362 पदों के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Tips for Bank Exams

