BARC Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी का मौका! साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, जानें सैलरी

BARC Recruitment 2026 Vacancy: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी, 2026 से आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in पर शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:19 PM IST
BARC Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने साइंटिफिक ऑफिसर और  टेक्निकल ऑफिसर (मेडिकल) के विभिन्न  21 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी, 2026 के सुबह 10 बजे से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट के रात 23:59 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 21 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • साइंटिफिक ऑफिसर - 19 पद

  • टेक्निकल ऑफिसर - 02 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार MBBS के साथ MD/MS/DNB/PG डिप्लोमा, M.Sc के साथ डिप्लोमा होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु पद अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 27.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

अधिकतम आयु सीमा 

  • साइंटिफिक ऑफिसर - C : अधिकतम आयु 35 साल 

  • साइंटिफिक ऑफिसर - D : अधिकतम आयु 40 साल 

  • टेक्निकल ऑफिसर - D : अधिकतम आयु 40 साल 

  • साइंटिफिक ऑफिसर - E : अधिकतम आयु 50 साल 

आवेदन शुल्क 

  • जनरल/OBC/EWS (पुरुष) - 500 रुपये 

  • SC/ST/PwBD/महिला - नि:शुल्क

ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2026: एम्स में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख+ मिलेगी सैलरी

चयन प्रक्रिया 

  • पर्सनल इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 78,800 रुपये प्रति महीने होगी. 

इंपोर्टेंट डेट्स 

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 30 जनवरी, 2026 (सुबह 10:00 बजे से)

  • ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 27 फरवरी, 2026 (रात 23:59 बजे तक)

  • आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि - 27 फरवरी, 2026

  • आयु सीमा गणना - 27 फरवरी, 2026

  • एलिजिबिलिटी गणना - 27 फरवरी, 2026

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: CCRH Recruitment 2026: 64 साल में सरकारी नौकरी का मौका! बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

