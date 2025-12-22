BARC Recruitment 2025: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू, 1.35 लाख तक मिलेगी सैलरी

Advertisement
BARC Recruitment 2025 Vacancy: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:32 PM IST
BARC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (DAE) में साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in या barcocesexam.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इंपोर्टेंट डेट्स 
जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, उनके लिए करेक्शन विंडो 07 से 14 फरवरी, 2026 तक खुली रहेंगी. एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 25 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम  14 और 15 मार्च को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे. कैंडिडेट्स 26 मार्च से 2 अप्रैल, 2026 तक ऑफिशियल पोर्टल पर GATE-2026 स्कोर कार्ड अपलोड कर सकेंगे.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ BE/BTech/BSc में  इंजीनियरिंग डिग्री या MSc में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

  • OBC - अधिकतम आयु 29 साल 

  • SC/ST - अधिकतम आयु 31 साल

इतना मिलेगा स्टाइपेंड
ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को 74,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे. 

इतनी होगी सैलरी
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को 1,35,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे. इसके अलवा उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी मिलेंगे.

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल, OBC (पुरुष) - 500 रुपए

  • अन्य सभी - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया 

  • GATE स्कोर

  • ऑनलाइन परीक्षा 

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • पर्सनल इंटरव्यू 

  • मेडिकल फिटनेस

ऐसे करें आवेदन:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  barc.gov.in या barcocesexam.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

