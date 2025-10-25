Advertisement
BEL Recruitment 2025: इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए सरकारी नौकरी, 340 पदों पर भर्ती; मिलेगी 1.4 लाख रुपये तक सैलरी

BEL Probationary Engineer Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से 340 प्रोबेशनरी इंजीनियर पदों की भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कौन आवेदन कर सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:23 AM IST
BEL Probationary Engineer Recruitment 2025: आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है लेकिन अभी तक सही जगह नौकरी नहीं मिल सकी है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं? सरकारी नौकरी मिल जाए बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 1,40,000 रुपये तक की सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है. अगर कंपनी की ओर से मांगी जा रही योग्यता में आप फिट बैठते हैं तो इस सरकारी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं.

BEL Recruitment 2025: किन-किन योग्यता की जरूरत?

  1. बीटेक डिग्री
  2. बी.ई डिग्री
  3. बीएससी डिग्री
  4. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
  5. इलेक्ट्रॉनिक्स
  6. मैकेनिकल
  7. कंप्यूटर साइंस
  8. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स

अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं. योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. इस आवेदन के लिए अधिकतम उम्र 25 साल तक की होनी जरूरी है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

कितना है आवेदन शुल्क?

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

  1. योग्य उम्मीदवार BEL की ऑफिशियल वेबसाइट- bel-india.in पर जा सकते हैं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment’ ऑप्शन पर जाएं और ‘Click Here’ पर क्लिक करें.
  3. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाते हुए ईमेल आईडी और फोन नंबर एंटर करें.
  4. इसके बाद वेबसाइट में लॉगिन करें और स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म को भरें.
  5. मांगी जा रही सभी डिटेल्स को फॉर्म में भर दें और दस्तावेज सबमिट करें.
  6. लेटेस्ट तस्वीर, सिग्नेचर का स्कैन और अन्य दस्तावेज सबमिट कर दें.
  7. श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें.
  8. कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और उसे डाउनलोड भी कर लें.

क्या है चयन प्रोसेस और सैलरी?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘BEL Probationary Engineer Recruitment 2025’ नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी की नौकरी मिल सकती है. सैलरी के अलावा अन्य भत्ते का भी फायदा मिल सकता है.

