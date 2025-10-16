Advertisement
Job Alert: दिवाली-छठ से पहले यहां मिल रही है सरकारी नौकरी! 10वीं पास ITI वालों की होगी भर्ती; फटाफट जानें आवेदन का तरीका

BEL Recruitment 2025: दिवाली या छठ पूजा से पहले नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आवेदन कर सकते हैं. यहां फ्रेशर को 6 महीने की ट्रेनिंग पर रखा जा रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:32 PM IST
BEL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और 10वीं पास आईटीआई वाले हैं? तो दिवाली-छठ से पहले आपके पास एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का एक अच्छा मौका है. दरअसल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से 162 पदों भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. दिवाली-छठ से पहले टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है.

कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन के पद पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों 4 नवंबर 2025 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट- bel-india.in पर आवेदन की शुरुआत हो चुकी है.

किन पदों पर निकली भर्ती

  1. इलेक्ट्रॉनिक्स
  2. मैकेनिकल
  3. कंप्यूटर साइंस
  4. इलेक्ट्रिकल
  5. फिटर
  6. इलेक्ट्रीशियन

किन योग्यता की जरूरत?

  • इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग डिप्लोमा जरूरी है.
  • टेक्नीशियन पद के लिए 10वीं पास और आईटीआई वाले जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली हो वो आवेदन कर सकते हैं.

कितना होगा आवेदन शुल्क?

सामान्य/ ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 590 रुपये है. जबकि, अन्य वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- jobapply.in पर जाएं.
  2. यहां भर्ती का आवेदन लिंक शो होगा उस विज्ञान पप क्लिक करें.
  3. इसके बाद लिंक ओपन होने के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं.
  4. लॉगिन कर लेने के बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा इसमें डिटेल्स भरें.
  5. आवेदन पत्र में सभी जरूरी डिटेल्स को भर दें और आवेदन शुल्क जमा करें.
  6. डॉक्टूमेंट को सबमिट करें और फिर आखिर में आवेदन फॉर्म जमा कर दें.
  7. इसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पद के लिए 24,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा. आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट- bel-india.in पर जा सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Sarkari NaukriBEL Recruitment 2025

