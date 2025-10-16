Job Alert: दिवाली-छठ से पहले यहां मिल रही है सरकारी नौकरी! 10वीं पास ITI वालों की होगी भर्ती; फटाफट जानें आवेदन का तरीका

BEL Recruitment 2025: दिवाली या छठ पूजा से पहले नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आवेदन कर सकते हैं. यहां फ्रेशर को 6 महीने की ट्रेनिंग पर रखा जा रहा है.
BEL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और 10वीं पास आईटीआई वाले हैं? तो दिवाली-छठ से पहले आपके पास एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का एक अच्छा मौका है. दरअसल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से 162 पदों भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. दिवाली-छठ से पहले टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है.
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन के पद पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों 4 नवंबर 2025 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट- bel-india.in पर आवेदन की शुरुआत हो चुकी है.
किन पदों पर निकली भर्ती
किन योग्यता की जरूरत?
कितना होगा आवेदन शुल्क?
सामान्य/ ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 590 रुपये है. जबकि, अन्य वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.
कैसे करें आवेदन?
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पद के लिए 24,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा. आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट- bel-india.in पर जा सकते हैं.
