BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन, लास्ट डेट नजदीक

BEL Recruitment 2025 Vacancy: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:02 PM IST
BEL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के कुल 52 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

प्रोजेक्ट इंजीनियर के इन 52 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • इलेक्ट्रॉनिक्स - 40 पद

  • कंप्यूटर साइंस - 08 पद 

  • मैकेनिकल - 04 पद 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 4 वर्षीय B.E/B.Tech/B.Sc इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 01.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • इंटरव्यू

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल, OBC, EWS - 472 रुपये 

  • SC, ST, PwBD - निशुल्क

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

