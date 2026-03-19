रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी में फ्रेशर के लिए नौकरी... डिप्टी इंजीनियर पद आवेदन का ये है आसान तरीका, जानिए सैलरी से लेकर सब कुछ

BEL Deputy Engineer Recruitment 2026: रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी फ्रेशर को नौकरी दी जा रही है. रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनियों में से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में कई पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए कुछ योग्य फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं. डिप्टी इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कब तक इस पद भर्ती के तहत अप्लाई कर सकते हैं? हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी? आइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भर्ती 2026 से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

BEL Deputy Manager Vacancy 2026: कब तक आवेदन कर सकते हैं?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से डिप्टी इंजीनियर के कुल 35 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस पद भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 11 मार्च 2026 से हो गई थी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

बीईएल डिप्टी मैनेजर पद के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बी.ई/ बीटेक/ बीएससी डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. Add Zee News as a Preferred Source

बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग या हॉर्टिकल्चर में एमएससी कर चुके उम्मीदवार वाले योग्य हैं.

बिना एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवार यानी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अधिकतम 28 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल तक की अधिकतम उम्र में छूट मिल सकेगी.

डिप्टी इंजीनियर पद भर्ती के लिए कितनी आवेदन फीस?

डिप्टी इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फीस 400 रुपये है. साथ में 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा. ऐसे उम्मीदवार जो पीडब्ल्यूबीडी, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें आवेदन शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा.

BEL Recruitment 2026: डिप्टी इंजीनियर पद के लिए कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jobapply.in पर जाएं. पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें. ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें. लॉगइन कर लेने के बाद आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स दर्ज कर दें. आवेदन शुल्क जमा करने के अलावा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें. इसके बाद फॉर्म को जमा कर दें और उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया को अपनाना होगा. इसके बाद डिप्टी इंजीनियर पद की नौकरी मिल सकेगी. इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 40000 से 1,40,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी या पद संबंधित अन्य अपडेट के लिए सलाह दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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