BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 610 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस और क्या चाहिए योग्यता

BEL Trainee Engineering Recruitment 2025: क्या आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और जॉब की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक खास अवसर है. भारत की सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आप 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी द्वारा 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बेंगलुरू समेत भारत में अपने अन्य ब्रांचों के लिए कुल 610 पदों पर ट्रेनी इंजीनियरिंग की भर्ती निकाली है. इसे लेकर आधिकारिक विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है जिसमें आवेदन के लिए फीस, आवेदन करने वाले योग्यता समेत अन्य जानकारी शामिल है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पदों पर ट्रेनी इंजीनियर की भर्ती की जा रही है. आइए आवेदन का तरीका और अन्य जानकारी जानते हैं.

क्या है आवेदन शुल्क?

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 177 रुपये है. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

योग्यता क्या चाहिए?

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है. मैकेनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रिकल/ कंप्यूटर में B.E /BTech/Bsc इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 28 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इस डायरेक्ट लिंक (BEL Trainee Engineering Recruitment 2025) पर क्लिक कर जा सकते हैं. यहां भर्ती का नोटिफिकेशन दिखेगा और लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र शो हो जाएगा. आवेदन पत्र में मांगे जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें और फिर डॉक्टूमेंट्स अपलोड करें. इसके बाद अपने वर्ग के मुताबिक आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें.

इन पदों की भर्ती के लिए 25 और 26 अक्टूबर को वॉक इन चयन का आयोजन बैंगलोर में होगा. अधिक जानकारी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Microsoft Salary: माइक्रोसॉफ्ट देता है H-1B वाले वर्कर्स को करोड़ों रुपये, जानें किस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी?