BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 610 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस और क्या चाहिए योग्यता

BEL Trainee Engineer Recruitment 2025: रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कुल 610 पदों पर भर्ती हो रही है. इसके लिए आवेदन करने का क्या प्रोसेस है और क्या योग्यता चाहिए? आइए जानते हैं.
BEL Trainee Engineering Recruitment 2025: क्या आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और जॉब की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक खास अवसर है. भारत की सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आप 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी द्वारा 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बेंगलुरू समेत भारत में अपने अन्य ब्रांचों के लिए कुल 610 पदों पर ट्रेनी इंजीनियरिंग की भर्ती निकाली है. इसे लेकर आधिकारिक विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है जिसमें आवेदन के लिए फीस, आवेदन करने वाले योग्यता समेत अन्य जानकारी शामिल है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पदों पर ट्रेनी इंजीनियर की भर्ती की जा रही है. आइए आवेदन का तरीका और अन्य जानकारी जानते हैं.
क्या है आवेदन शुल्क?
सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 177 रुपये है. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.
योग्यता क्या चाहिए?
कैसे करें आवेदन?
इन पदों की भर्ती के लिए 25 और 26 अक्टूबर को वॉक इन चयन का आयोजन बैंगलोर में होगा. अधिक जानकारी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
